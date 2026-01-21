Daredevil difende ufficialmente Punisher per l’uccisione di ******

Una nuova uscita Marvel prevista per il 2026 rimescola radicalmente i rapporti tra alcuni dei personaggi più iconici dello street-level universe: Punisher uccide Kingpin, e Daredevil si trova a difenderlo, sia come avvocato che come vigilante. I fan potranno così assistere a un confronto inedito che mette Matt Murdock di fronte alle sue due identità, in una storia adulta, cupa e profondamente morale.

Finora Marvel ha realizzato due serie live-action dedicate a Daredevil: la serie Netflix in tre stagioni e la nuova Daredevil: Born Again, pienamente inserita nel MCU. In entrambe, Wilson Fisk, interpretato da Vincent D’Onofrio, è una presenza centrale e uno degli antagonisti più riusciti dell’universo Marvel recente.

Il 2026 segnerà però una svolta narrativa importante grazie all’uscita di Enemy of My Enemy: A Daredevil Marvel Crime Novel, romanzo firmato da Alex Segura e in arrivo il 24 marzo 2026. Il libro è il secondo capitolo della collana Marvel Crime Novel, inaugurata da Breaking the Dark: A Jessica Jones Marvel Crime Novel di Lisa Jewell, pubblicato nel 2024.

Il romanzo è pensato per un pubblico adulto e può essere letto senza alcuna conoscenza pregressa del MCU o di altre opere Marvel. La trama ruota attorno a Frank Castle, che si consegna volontariamente alle autorità dopo la morte di Kingpin e di un agente di polizia. Un comportamento anomalo per Castle, che spinge Matt Murdock a intuire che qualcosa non torna.

Convinto che Punisher non sia responsabile degli omicidi così come appaiono, Murdock decide di difenderlo in tribunale come avvocato, mentre nei panni di Daredevil indaga per scoprire cosa si nasconde davvero dietro la morte di Fisk. Con Kingpin fuori scena, il sottobosco criminale di New York esplode in una lotta feroce per il potere, dando vita a una delle storie più tese e oscure mai raccontate sul personaggio.

L’uscita del romanzo è particolarmente significativa perché coinciderà con la seconda stagione di Daredevil: Born Again, attesa su Disney+ nel marzo 2026. Tutti e tre i personaggi centrali del libro — Daredevil, Punisher e Kingpin — sono attesi anche nella nuova stagione della serie MCU, rendendo Enemy of My Enemy un vero e proprio complemento narrativo.

Nel MCU, infatti, Wilson Fisk è vivo e più potente che mai: diventato sindaco di New York, ha dichiarato la legge marziale e messo fuorilegge i vigilanti. Per chi vuole vedere Kingpin all’apice del suo potere, Daredevil: Born Again è la serie di riferimento; per chi invece vuole esplorare un mondo in cui Fisk non c’è più, il nuovo romanzo Marvel promette di essere una lettura imprescindibile.