Due Spicci: ecco quando vedremo la nuova serie di Zerocalcare

In occasione della presentazione dell’offerta italiana di Netflix Italia del 2026, è stato offerto al pubblico il primo sguardo a Due Spicci, la nuova serie di Zerocalcare che arriverà a Maggio sulla piattaforma.

La trama di Due Spicci

Zero e Cinghiale gestiscono un piccolo locale, ma problemi economici, incomprensioni e vite
personali che si complicano più del dovuto mettono entrambi sotto pressione. Il ritorno di una figura dal passato di Zero e responsabilità inattese fanno precipitare una situazione già fragile, costringendo tutti a confrontarsi con scelte difficili.

Prodotto da Movimenti Production, parte di Banijay Kids & Family, in collaborazione con BAO Publishing, scritta e diretta da Zerocalcare, la serie arriverà a Maggio solo su Netflix.

