Masters Of The Universe: il teaser trailer svela gli eroici guerrieri del live-action

Il prossimo Masters of the Universe è un film live-action che adatta l’iconica serie omonima e vede Nicholas Galitzine nei panni del Principe Adam/He-Man, Camila Mendes in quelli di Teela, Jared Leto in quelli di Skeletor, Alison Brie in quelli di Evil-Lyn e Idris Elba in quelli di Duncan/Man-At-Arms. Il film, diretto da Travis Knight, uscirà nelle sale il 5 giugno.

Ora è stato rivelato il primo teaser di Masters of the Universe, che annuncia un trailer più lungo che debutterà il 22 gennaio. La maggior parte del breve teaser presenta immagini nostalgiche degli anni ’80, mentre una voce narrante ricorda un’epoca più semplice. Accanto a clip di computer retrò, allenamenti e cereali visti su un vecchio televisore, appare una clip del cartone animato originale Masters of the Universe.

Il teaser mostra poi la nuova versione di He-Man che fissa qualcosa con stupore in una clip che sembra essere vista attraverso uno schermo televisivo vecchio. Tuttavia, l’immagine diventa chiara quando si scopre che sta guardando la sua spada. Egli allunga timidamente la mano per toccare la lama in una scena seguita da una raffica di brevi clip del film, tra cui He-Man che brandisce la spada e una foto di gruppo in cui è in piedi con Teela e i loro compagni.

Questo teaser trailer alla fine non rivela molto sulla trama del prossimo capitolo live-action della serie, che, come è noto, segue Adam Glenn (Galitzine) che torna su Eternia due decenni dopo essere precipitato sulla Terra per assumere il ruolo di He-Man e salvare il pianeta da Skeletor.

È probabile che il teaser successivo offrirà qualche informazione in più sulla trama. Tuttavia, per il momento, questa prima anteprima del film offre maggiori indicazioni sul tono generale. Anziché aggiornare completamente la proprietà per i giorni nostri, sembra che il nuovo film abbraccierà le qualità retrò della serie originale.

Dato che il film Masters of the Universe è diviso tra Eternia e la Terra, sembra probabile che sarà una sorta di narrazione “pesce fuor d’acqua”, cosa che potrebbe essere accentuata dal fatto che il film stesso è anche una miscela di personaggi e elementi narrativi retrò con la moderna produzione cinematografica live-action.

Il cast completo di Masters of the Universe

La versione live-action della classica serie animata vedrà protagonista Nicholas Galitzine, ma anche la partecipazione di Morena Baccarin nel ruolo della Strega, e di James Purefoy e Charlotte Riley nei ruoli dei genitori di Adam, Re Randor e la Regina Marlena, insieme ad Alison Brie (GLOW, Community) nel ruolo del braccio destro di Skeletor, Evil-Lyn, Idris Elba (Thor, Luther) in quello di Man-At-Arms, Camila Mendes in quelli di Teela, e Jared Leto (Morbius, Blade Runner 2049) in quello di Skeletor stesso. Nel frattempo, Sam C. Wilson (House of the Dragon) interpreterà Trap Jaw, con Kojo Attah (The Beekeeper) nei panni di Tri-Klops e Jon Xue Zhang (Eternals) nei panni di Ram-Man.

Diretto dal regista di Bumblebee, Travis Knight, Masters of the Universe arriverà nelle sale il 5 giugno 2026.