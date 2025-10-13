HomeSerie TvNews

Daredevil: Rinascita – Stagione 2: Krysten Ritter fa trapelare on line una parte del trailer

Di Chiara Guida

-

Daredevil: Rinascita - Stagione 2

Il primo trailer di Daredevil: Rinascita – Stagione 2 è stato proiettato ieri al New York Comic-Con per i presenti, e una parte del teaser è ora trapelato online… tramite una fonte davvero sorprendente. Krysten Ritter, che riprenderà il ruolo di Jessica Jones dalle serie originali Marvel di Netflix, ha pubblicato circa 20 secondi del trailer nelle sue storie di Instagram.

La clip inizia con Wilson Fisk che ride, seguita da alcune rapide inquadrature di Matt Murdock, Karen Page, Bullseye e l’Uomo Senza Paura che affronta alcuni nemici nel suo nuovo costume.

Proprio alla fine, vediamo l’investigatrice privata di Ritter fare il suo tanto atteso debutto nell’MCU, unendo le forze con la sua vecchia compagna di squadra dei Defenders per affrontare Kingpin e la sua Task Force Anti-Vigilante.

Qui potrete anche vedere alcuni scatti dello schermo che mostrano Jessica Jones nel trailer!

La prima stagione di Daredevil: Rinascita è uscita su Disney+ all’inizio del 2025 e ha riportato molti dei membri del cast originale della cruda serie Netflix “Daredevil”. Cox, che aveva già ripreso il ruolo di Daredevil in “Spider-Man: No Way Home”, “She-Hulk: Attorney at Law” ed “Echo”, è stato il protagonista della serie, la prima della Marvel con classificazione M.

Daredevil, alias l’avvocato cieco Matt Murdock, si è scontrato con Wilson Fisk di Vincent D’Onofrio, alias Kingpin, divenuto sindaco di New York. Henson e Deborah Ann Woll sono tornate anche nei panni di Foggy Nelson e Karen Page, due degli amici più cari di Matt. Tuttavia, la première della serie “Born Again” ha scioccato i fan quando l’assassino assassino Bullseye (Wilson Bethel di “Daredevil” di Netflix) ha ucciso Foggy, mandando Matt in uno stato depressivo e costringendolo ad appendere al chiodo il suo costume da Daredevil.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
