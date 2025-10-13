Spider-Man e Daredevil: in che modo si connetteranno nel futuro del MCU?

Brad Winderbaum, responsabile della divisione Television and Animation della Marvel, ha recentemente confermato che ci sarà una certa connessione tra la prossima seconda stagione di Daredevil: Rinascita e Spider-Man: Brand New Day, ma i fan che sperano di vedere l’Uomo Senza Paura nel prossimo film di Spidey dovrebbero moderare le loro aspettative.

Winderbaum ha rivelato di essere in contatto con il team di Brand New Day per garantire la “coerenza” tra i due progetti durante una recente intervista con EW. “Stiamo comunicando molto con il team di Spider-Man: Brand New Day per assicurarci che ci sia coerenza. Non vogliamo rovinare nulla, ma è un mondo in cui coesistono ed è importante. Siamo in un universo condiviso, ma direi che solo i fumetti di Daredevil e di Punisher hanno rappresentato un certo tono e un’idea di New York in modo diverso rispetto a quelli di Spider-Man, ma entrambi coesistono nello stesso universo. È simile. Tutto si allinea e l’impatto si fa sentire, ma siamo in grado di raccontare storie diverse.”

ComicBook.com ha chiesto a Winderbaum se poteva condividere maggiori dettagli su queste connessioni e sulla cronologia quando lo hanno incontrato al NYCC. “Penso che tutto andrà per il verso giusto. La seconda stagione di Daredevil esce prima di Spider-Man e, come ho detto, c’è coerenza. Sono parte del mondo, ma non darei troppa fiducia a connessioni narrative forti e importanti.”

Sembra probabile che la connessione tra Rinascita e Brand New Day ruoterà principalmente attorno a Frank Castle (Jon Bernthal), che dovrebbe avere un ruolo significativo in quest’ultimo dopo il suo ritorno nella seconda stagione della serie Disney+.

Saremmo molto sorpresi se Spider-Man e Daredevil non si incrociassero (Peter Parker e Matt Murdock si sono incontrati brevemente in No Way Home) nell’MCU a un certo punto, ma probabilmente non accadrà prima di Avengers: Secret Wars.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.