HomeTrailerJumpers - Un Salto tra gli Animali, il nuovo trailer
Trailer

Jumpers – Un Salto tra gli Animali, il nuovo trailer

Chiara Guida
Di Chiara Guida

-

Altri video

Il nuovo trailer dell’atteso film d’animazione Disney e Pixar Jumpers – Un Salto tra gli Animali.

Il cast vocale originale include le voci di Meryl Streep (Insect Queen), Dave Franco (Titus), Kathy Najimy (Dr. Sam), Eduardo Franco (Loaf), Melissa Villaseñor (Ellen), Ego Nwodim (Fish Queen), Vanessa Bayer (Diane), Sam Richardson (Conner), Aparna Nancherla (Nisha), Nichole Sakura (Reptile Queens), Isiah Whitlock Jr. (Bird King), Steve Purcell (Amphibian King), Karen Huie (Nonna Tanaka) e Tom Law (Tom Lizard), insieme ai già annunciati Piper Curda (Mabel), Bobby Moynihan (King George) e Jon Hamm (Sindaco Jerry).

Il trailer offre uno sguardo più da vicino al nuovo film d’animazione Disney e Pixar che presenta Mabel, un’amante degli animali che coglie l’occasione di usare una nuova tecnologia per “trasferire” la sua coscienza in un castoro robotico realistico e comunicare direttamente con gli animali. Grazie a questa tecnologia, Mabel scopre alcuni misteri del mondo animale che vanno oltre ogni sua immaginazione.

Nella versione originale di Jumpers – Un Salto tra gli Animali Bobby Moynihan presta la voce a King George, un castoro innegabilmente ottimista, gentile e fuori dal comune, leader dello stagno e re dei mammiferi. Jon Hamm doppia il sindaco Jerry, un politico in corsa per la rielezione a Beaverton. Sotto i suoi capelli lucenti e perfettamente pettinati e la sua immagine pubblica impeccabile, Jerry sta perdendo la calma per l’unica cosa che non può controllare: Mabel.

Jumpers – Un Salto tra gli Animali è diretto da Daniel Chong (We Bare Bears: Siamo solo orsi), prodotto da Nicole Paradis Grindle (Gli Incredibili 2) e presenta una colonna sonora originale del compositore Mark Mothersbaugh (Thor: Ragnarok). Il film arriverà nelle sale italiane il 5 marzo 2026.

Articolo precedente
Diversi sequel di Game of Thrones in fase di sviluppo, conferma George R.R. Martin
Articolo successivo
A Man on the Inside: la Pacific View Retirement Residence è un luogo reale a San Francisco?
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved