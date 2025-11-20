Jumpers – Un Salto tra gli Animali, il nuovo trailer

Il nuovo trailer dell’atteso film d’animazione Disney e Pixar Jumpers – Un Salto tra gli Animali.

Il cast vocale originale include le voci di Meryl Streep (Insect Queen), Dave Franco (Titus), Kathy Najimy (Dr. Sam), Eduardo Franco (Loaf), Melissa Villaseñor (Ellen), Ego Nwodim (Fish Queen), Vanessa Bayer (Diane), Sam Richardson (Conner), Aparna Nancherla (Nisha), Nichole Sakura (Reptile Queens), Isiah Whitlock Jr. (Bird King), Steve Purcell (Amphibian King), Karen Huie (Nonna Tanaka) e Tom Law (Tom Lizard), insieme ai già annunciati Piper Curda (Mabel), Bobby Moynihan (King George) e Jon Hamm (Sindaco Jerry).

Il trailer offre uno sguardo più da vicino al nuovo film d’animazione Disney e Pixar che presenta Mabel, un’amante degli animali che coglie l’occasione di usare una nuova tecnologia per “trasferire” la sua coscienza in un castoro robotico realistico e comunicare direttamente con gli animali. Grazie a questa tecnologia, Mabel scopre alcuni misteri del mondo animale che vanno oltre ogni sua immaginazione.

Nella versione originale di Jumpers – Un Salto tra gli Animali Bobby Moynihan presta la voce a King George, un castoro innegabilmente ottimista, gentile e fuori dal comune, leader dello stagno e re dei mammiferi. Jon Hamm doppia il sindaco Jerry, un politico in corsa per la rielezione a Beaverton. Sotto i suoi capelli lucenti e perfettamente pettinati e la sua immagine pubblica impeccabile, Jerry sta perdendo la calma per l’unica cosa che non può controllare: Mabel.

Jumpers – Un Salto tra gli Animali è diretto da Daniel Chong (We Bare Bears: Siamo solo orsi), prodotto da Nicole Paradis Grindle (Gli Incredibili 2) e presenta una colonna sonora originale del compositore Mark Mothersbaugh (Thor: Ragnarok). Il film arriverà nelle sale italiane il 5 marzo 2026.