Fire Country: lo showrunner conferma che la terza stagione risolverà un importante cliffhanger

Il cliffhanger della seconda stagione di Fire Country farà attendere gli spettatori per vedere cosa è successo durante il grande giorno di Diego e Gabriela. Molto di quello che succederà nella terza stagione dipende dalla risposta di Gabriela, ma visto quello che Max Theriot ha detto a Collider sulla crescita di Bode, le cose andranno diversamente. Lo showrunner di Fire Country ha anticipato a TV Line una direzione diversa per lo show dopo aver rivelato che Rafael De La Fuente tornerà per la terza stagione. “Vedremo un po’ di Diego“, ha detto. La stagione deve risolvere il cliffhanger del giorno del matrimonio e anche se non ha rivelato come ciò avverrà, “Dobbiamo scoprire come è finito quel matrimonio, no?”, ha stuzzicato.

Al momento non è chiaro se De La Fuente tornerà come series regular o come recurring star. La decisione di Gabriela avrà un forte impatto sulla quantità di Diego che i fan vedranno. Se Gabriela dirà “lo voglio”, Diego sarà una presenza fissa nella sua vita e nello show. Se invece accadrà il contrario, Diego potrebbe non essere così presente. Thieriot ha fatto un accenno alla prima ipotesi, dicendo che Bode “crede che Diego sia un grande partner”.

Di cosa parlerà la terza stagione di Fire Country?

Oltre a risolvere la disordinata relazione tra Bode e Gabriela, la serie porterà avanti nella terza stagione anche gli archi narrativi della seconda stagione. Dopo aver lasciato il campo dei detenuti, Bode ha lottato per trovare il suo posto nel mondo esterno. Ha lottato con un mondo cambiato che non lo trattava come si aspettava. Thieriot ha rivelato che la serie non ha chiuso con il campo, anche se Bode non è più un detenuto, dicendo,

“Il campo antincendio dei detenuti è un elemento fondamentale della serie e non possiamo fare a meno di raccontarlo. Ovviamente fa una grande differenza ed è qualcosa che lo fa sentire come una storia unica, quindi la storia della redenzione sarà sempre in corso. Ma ora si tratta solo di trovare modi diversi per raccontare creativamente quelle storie senza che Bode sia al campo di tiro. Penso che sarà divertente perché saremo in grado di raccontare quelle storie in modi che il pubblico non si aspetta”.

Fire Country – stagione 3 esplorerà storie come il destino di Manny, il ritorno del padre biologico di Genevieve e la salute di Vince. Il mondo di Fire Country si espanderà anche con Sherrif Country, che è stato ordinato come serie per la stagione televisiva 2025/2026. La terza stagione potrebbe vedere alcuni cenni in questa direzione mentre la nuova serie prepara il suo debutto.

Fire Country – stagione 3 tornerà in autunno. Recuperate le stagioni 1 e 2 su Paramount+.