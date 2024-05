Deathstroke: James Gunn conferma i piani del DCU e aggiorna sui Teen Titans

Teen Titans e Deathstroke potrebbero essere più vicini di quanto pensiamo. A marzo, abbiamo appreso che la drammaturga diventata sceneggiatrice di lungometraggi Ana Nogueira era stata scelta per scrivere la sceneggiatura di Teen Titans dopo aver impressionato i capi dello studio James Gunn e Peter Safran con il suo lavoro su Supergirl: Woman of Tomorrow.

Nogueira è stata assunta per scrivere un film di Supergirl per la Warner Bros. quando lo studio stava sviluppando uno spin-off di The Flash diretto da Sasha Calle. L’uscita solista del Velocista Scarlatto era in post-produzione in quel momento, ma il progetto fu scartato quando Gunn e Safran presero la direzione dei DC Studios e abbandonarono il programma DCEU pianificato da Walter Hamada.

Al co-CEO dei DC Studios James Gunn è stato appena chiesto su Threads delle voci sul fatto che le riprese di Teen Titans inizieranno alla fine del 2024. Il regista di Superman deve ancora confermare che il progetto è in sviluppo e ha risposto con “No” in merito alla data d’inizio.

Parlando di Slade Wilson, a Gunn è stato chiesto su Instagram di rispondere con un occhiolino se ha “piani” per Deathstroke. Il regista lo ha fatto, intendendo presumibilmente che è in programma qualcosa di grosso per un personaggio che una volta avrebbe svolto un ruolo cruciale nel DCEU.

Quei piani prevedevano che il cattivo scoprisse l’identità segreta di Batman nella scena post-crediti di Justice League (per gentile concessione di Lex Luthor), ponendo le basi per lo scontro in The Batman. L’idea fu scartata quando Ben Affleck decise di non dirigere il film e le riprese di Justice League di Joss Whedon videro invece Slade Wilson arruolato nella Injustice Society. Per un certo periodo ci sono state anche voci su uno spin-off di Deathstroke diretto da Gareth Evans di The Raid.

“James [Gunn] è un mio amico, e James e io ne abbiamo parlato perché Jim Lee della DC Comics voleva che creassi una serie di graphic novel basata sulla sceneggiatura che avevo scritto per il film sulle origini di Deathstroke”, ha spiegato Joe Manganiello già a febbraio. “Quando stavano smantellando il DCEU, anche quello è andato nel dimenticatoio”, ha continuato l’attore. “Jim l’ha letto e voleva che fosse una serie di graphic novel, ma nessuno poteva assicurarmi che, se avesse attirato l’attenzione di registi e produttori, non avrei potuto affezionarmi. Quindi ho dovuto lasciarlo andare. James Gunn mi ha fatto capire di lasciar perdere.“

Creato da Marv Wolfman e George Pérez, Deathstroke è apparso per la prima volta in The New Teen Titans n. 2 nel 1980. Un maestro assassino e tattico, Deathstroke possiede forza, agilità e intelletto potenziati grazie a un siero sperimentale.