Jeremy Renner racconta perché ha abbandonato il franchise di Mission: Impossible

Abbiamo conosciuto il William Brandt di Jeremy Renner per la prima volta in Mission: Impossible – Ghost Protocol del 2011. Interpretato dalla star di Occhio di Falco è stato ampiamente elogiato, e all’epoca si immaginava che potesse essere l’ìerede di Tom Cruise nel franchise. Si dice che la scarsa prestazione del Bourne Legacy l’anno successivo abbia portato alla demolizione di quei piani, parallelamente al fatto che come Cruise decise di voler restare nei panni di Ethan Hunt.

Renner, tuttavia, ritornò per Mission: Impossible – Rogue Nation, solo per scomparire quando arrivò Fallout (è stato brevemente menzionato che il personaggio “si era ritirato”). Parlando con Collider (tramite ActioNewz.com) della terza stagione di Mayor of Kingstown, Renner ha spiegato il suo abbandono del franchise Mission: Impossible, e sembra che sia stato lui a scegliere di abbandonare il popolare franchise d’azione.

“Sì. Ho dovuto lasciarlo. Avrei dovuto fare di più con loro”, ha spiegato. “Adoro quei ragazzi. Adoro Tom [Cruise] così tanto. Ci siamo divertiti così tanto e amo molto quel personaggio. Richiede molto tempo lontano da casa. È tutto a Londra. Dovevo diventare papà. Allora semplicemente non avrebbe funzionato.”

Nonostante ciò, la star di Avengers: Endgame non sta chiudendo la porta alla possibilità di riprendere il ruolo, se richiesto. “Forse ora che mia figlia è più grande potrebbe succedere. Vorrei sempre lanciarmi in Mission: Impossible in qualsiasi momento e tornare in Brandt. È fantastico”, ha detto Jeremy Renner.

Brandt era stato inizialmente incaricato dal Fondo Monetario Internazionale di proteggere Ethan Hunt e sua moglie Julia in Croazia. Dopo che la sua squadra non è riuscita a farlo e Julia è stata presumibilmente uccisa, Brandt ha chiesto di essere rimosso dal servizio sul campo, perché non voleva affrontare di nuovo una situazione di vita o di morte. Brandt divenne quindi capo analista del segretario del FMI. È diventato di nuovo un agente sul campo dopo una nuova missione con Ethan Hunt e la sua squadra.