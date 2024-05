Gen V: il ruolo di Chance Perdomo non subirà recasting

Alla fine di marzo abbiamo appreso che l’attore britannico Chance Perdomo, noto soprattutto per i suoi ruoli in Le terrificanti avventure di Sabrina e nello spin-off di The Boys, Gen V, era morto in seguito a un incidente in moto. Poco dopo tale tragedia, il team di produzione dello show ha confermato di aver messo in pausa il lavoro sulla serie per capire cosa fare senza di lui. Nel ruolo di Andre Anderson, l’attore interpretava uno dei personaggi principali di Gen V ed era pronto a diventare un personaggio importante nel mondo di The Boys.

Ci eravamo chiesti se il ruolo sarebbe stato affidato ad un nuovo attore, ma ora è stato confermato che la serie cancellerà il suo personaggio. “Mentre continuiamo ad affrontare la tragica perdita di Chance Perdomo, tutti i membri di Gen V sono determinati a trovare il modo migliore per rendere omaggio alla sua memoria”, si legge in una dichiarazione dei produttori di Gen V condivisa su X. “Non faremo un recasting del ruolo, perché nessuno può sostituire Chance”.

“Invece, ci siamo presi il tempo e lo spazio per ridisegnare le trame della seconda stagione, in vista dell’inizio della produzione a maggio. In questa stagione onoreremo Chance e la sua eredità”. Gen V si è conclusa con Marie, Jordan, Emma e Andre rinchiusi dopo la cattura da parte di Homelander. Il personaggio di Perdomo sarà probabilmente ucciso fuori dallo schermo, anche se immaginiamo che si stiano apportando grandi cambiamenti a ciò che era stato originariamente pianificato per l’imminente seconda stagione.

Tutto quello che c’è da sapere su Gen V

Ambientato nel mondo diabolico di The Boys, Gen V espande l’universo della Godolkin University, il prestigioso college per soli supereroi dove gli studenti si esercitano per diventare una nuova generazione di eroi, preferibilmente con sponsorizzazioni lucrative. Non tutti, però, scelgono la strada della corruzione. Oltre al classico caos universitario, oltre alla ricerca della propria identità e alle feste, questi ragazzi si troveranno ad affrontare situazioni letteralmente esplosive. Mentre si contendono popolarità e buoni voti, è chiaro che la posta in gioco è molto più alta quando sono coinvolti dei super poteri.

Quando il gruppo di giovani dai poteri soprannaturali scopre che qualcosa di più grande e sinistro sta succedendo a scuola, saranno messi alla prova: sceglieranno di diventare gli eroi o i cattivi delle loro storie? Il cast della serie include Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi. In Gen V vedremo anche Clancy Brown e Jason Ritter nel ruolo di guest star, oltre alla partecipazione straordinaria di Jessie T. Usher, Colby Minifie, Claudia Doumit e P.J. Byrne negli stessi ruoli che interpretano in The Boys.