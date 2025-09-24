Harry Potter: foto dal set mostrano una scena di “La pietra filosofale” assente nel film

La serie TV Harry Potter della HBO è attualmente in fase di riprese fuori Londra, a Hoddesdon, nell’Hertfordshire, e ora Daniel Rigby è stato avvistato sul set nei panni di Vernon Dursley. La scena che lo coinvolge non era inclusa nei film e si svolge il giorno dopo la presunta morte di Voldemort. Mentre Vernon cerca di andare avanti con la sua giornata, si imbatte in un piccolo mago che festeggia la scomparsa di Colui Che Non Deve Essere Nominato. Il mago senza nome viene spesso confuso con Dedalus Diggle, un personaggio che appare solo in La pietra filosofale.

Qui e qui si possono vedere le nuove immagini. Per ulteriori informazioni su ciò che sta accadendo nella scena, ecco un estratto dal primo romanzo di Harry Potter di J.K. Rowling: “…era ancora così preoccupato che sbatté contro qualcuno appena fuori dalla porta. ‘Mi scusi’, borbottò, mentre il piccolo vecchio inciampava e quasi cadeva. Ci vollero alcuni secondi prima che il signor Dursley si rendesse conto che l’uomo indossava un mantello viola. Non sembrava affatto turbato per essere stato quasi buttato a terra”.

“Al contrario, il suo volto si aprì in un ampio sorriso e disse con una voce stridula che fece voltare i passanti: ‘Non si scusi, mio caro signore, perché oggi niente potrebbe turbarmi! Rallegri, perché Lui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato se n’è andato finalmente! Anche i Babbani come lei dovrebbero festeggiare questo giorno felice, felicissimo!’ E il vecchio abbracciò il signor Dursley e se ne andò”.

Il vantaggio di una serie TV di 8 episodi è che offre agli sceneggiatori lo spazio per esplorare momenti che semplicemente non c’era tempo di inserire in un film di 2 ore. Un momento come questo è essenziale? Era abbastanza importante da essere incluso nel libro, ovviamente, e fornisce un contesto divertente su come il mondo magico ha reagito alla sconfitta di Voldemort. Si tratta solo dell’ultima messa online di foto e video dal set, che già nelle scorse settimane avevano permesso di avere maggiori dettagli sull’aspetto di personaggi e luoghi.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

La prima stagione sarà tratta dal romanzo La pietra filosofale e abbiamo già visto alcuni altri momenti chiave del romanzo d’esordio di J.K. Rowling essere trasposti sullo schermo. La prima stagione di Harry Potter dovrebbe essere girata fino alla primavera del 2026, mentre la seconda stagione entrerà in produzione pochi mesi dopo. Ogni libro dovrebbe costituire una singola stagione, il che significa che avremo sette stagioni nell’arco di quasi un decennio.

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Il cast principale include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavender Brown, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley.

Si avranno poi Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Ci sono poi i fratelli di Ron: Tristan Harland interpreterà Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley e Gracie Cochrane Ginny Weasley.

La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max (ove disponibile) ed è guidata dalla showrunner e sceneggiatrice Francesca Gardiner (“Queste oscure materie”, “Killing Eve”) e dal regista Mark Mylod (“Succession”). Gardiner e Mylod sono produttori esecutivi insieme all’autrice della serie J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films. La serie di “Harry Potter” è prodotta da HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television.