Hunger Games: L’alba sulla mietitura, primo sguardo a Haymitch Abernathy

Mentre proseguono i lavori sul prossimo prequel di Hunger Games, L’alba sulla mietitura, le ultime foto dal set offrono un primo sguardo a Joseph Zada ​​nei panni del giovane Haymitch Abernathy.

Il giovane attore sostituisce Woody Harrelson, che ha interpretato Haymitch nei quattro film con Jennifer Lawrence. Questo film esplorerà la sua esperienza nella 50a edizione dei giochi, gettando nuova luce su come sia diventato il secondo e unico vincitore vivente degli Hunger Games del Distretto 12 per 23 anni. La prima vincitrice è stata ovviamente Lucy Gray Baird, protagonista di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente e interpretata da Rachel Zegler.

La versione di Haymitch che molti conosceranno meglio è quella con cui Katniss Everdeen e Peeta Mellark hanno avuto a che fare durante i 74esimi Hunger Games, e che ha lavorato segretamente in tandem con il Distretto 13 e altri vincitori per fomentare la Seconda Ribellione.

Sui poster, condivisi per la prima volta su SFFGazette.com, che ritraggono lo Haymitch Abernathy di Zada, si leggono le parole “Il nostro vincitore” e “Il tuo eroe”, suggerendo che queste scene si svolgono più avanti nella storia, dopo la vittoria dei Giochi.

Hunger Games: L’alba sulla mietitura sta suscitando molto entusiasmo tra i fan della fortunata serie di romanzi di Suzanne Collins, e si prevede che il franchise continuerà ad espandersi nei prossimi anni.

“Non credo che abbia cambiato la mia comprensione di lui – Haymitch è ancora Haymitch – ma mi ha dato la possibilità di esplorare il suo percorso precedente”, ha detto l’autore in precedenza a proposito del suo arco narrativo nel libro. “Come il suo rapporto con Katniss tramite Burdock. Cosa ha significato prendersi cura della figlia del suo migliore amico, accompagnarla durante la guerra e diventare il suo padre adottivo. È stato bello dedicare un po’ di tempo a questo aspetto.”

Cosa sappiamo di Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura

L’Alba sulla Mietitura rivisiterà il mondo di Panem ventiquattro anni prima degli eventi di Hunger Games, a partire dalla mattina della mietitura dei Cinquantesimi Hunger Games, noti anche come Seconda Edizione della Memoria.

Con l’alba sul cinquantesimo Hunger Games annuale, la paura attanaglia i distretti di Panem. Quest’anno, in onore dell’edizione della Memoria, il doppio dei tributi verrà portato via dalle loro case. Tornato nel Distretto 12, Haymitch Abernathy cerca di non pensare troppo alle sue possibilità. Tutto ciò che gli importa è arrivare alla fine della giornata e stare con la ragazza che ama. Quando viene chiamato il nome di Haymitch, sente tutti i suoi sogni infrangersi.

Viene strappato alla sua famiglia e al suo amore, trasportato a Capitol City con gli altri tre tributi del Distretto 12: una giovane amica che è quasi una sorella per lui, un allibratore compulsivo e la ragazza più arrogante della città. All’inizio dei Giochi, Haymitch capisce che è stato scelto per fallire. Ma c’è qualcosa in lui che vuole combattere e che quella lotta si ripercuota ben oltre l’arena mortale.

Il cast di Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura include Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace, Billy Porter, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr., Lili Taylor, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Glenn Close, Kieran Culkin, Ben Wang, Maya Hawke, Molly McCann e Iona Bell.

Francis Lawrence, che ha diretto Hunger Games: La ragazza di fuoco del 2013, Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1 del 2014, Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2 del 2015 e Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente del 2023, dirige da una sceneggiatura di Billy Ray, sceneggiatore di Hunger Games.

Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura uscirà nelle sale il 19 novembre 2026.