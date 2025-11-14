Harry Potter: foto dal set rivelano un’altra studentessa di Hogwarts

Recentemente sono state condivise alcune foto dal set britannico del reboot di Harry Potter della HBO, che mostrano la lezione di volo in cui il giovane mago monta per la prima volta su una scopa e finisce per diventare il più giovane cercatore di Hogwarts nella squadra di Quidditch dei Grifondoro. Le immagini hanno offerto un primo sguardo a Louise Brealey nei panni di Madam Hooch, Rory Willmort nei panni di Neville Paciock e Lox Pratt nei panni di Draco Malfoy, oltre alle tuniche viola che gli studenti di Hogwarts indosseranno nella serie.

Ora è stato rivelato un primo sguardo più da vicino a questi personaggi, insieme a un personaggio che molti ritengono essere Parvati Patil (si può vedere qui la foto). La maggior parte delle sue battute sono state tagliate dai primi film, quindi la potenziale presenza di Parvati potrebbe indicare che avremo più tempo per conoscere la giovane strega di Grifondoro (la sua gemella, Padma, è stata smistata a Corvonero). Nei libri, Parvati diventa la migliore amica di Lavanda Brown, con cui condivide molti interessi, come l’amore per la Divinazione.

Parvati partecipa inoltre al Ballo di Natale con Harry Potter nel 1994 e, un anno dopo, si unisce all’Esercito di Silente, l’organizzazione guidata da Harry. Il passaggio alle vesti viola è invece interessante e sembra un po’ più “magico” rispetto alle versioni nere che abbiamo visto in precedenza sullo schermo. Un tocco di colore contribuirebbe a dare un tono diverso al mondo magico rinnovato, e le vesti di Madam Hooch sono decisamente piuttosto eclettiche nel loro aspetto.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

La prima stagione sarà tratta dal romanzo La pietra filosofale e abbiamo già visto alcuni altri momenti chiave del romanzo d’esordio di J.K. Rowling essere trasposti sullo schermo. La prima stagione di Harry Potter dovrebbe essere girata fino alla primavera del 2026, mentre la seconda stagione entrerà in produzione pochi mesi dopo. Ogni libro dovrebbe costituire una singola stagione, il che significa che avremo sette stagioni nell’arco di quasi un decennio.

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Il cast principale include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavender Brown, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley.

Si avranno poi Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Ci sono poi i fratelli di Ron: Tristan Harland interpreterà Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley e Gracie Cochrane Ginny Weasley.

La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max (ove disponibile) ed è guidata dalla showrunner e sceneggiatrice Francesca Gardiner (“Queste oscure materie”, “Killing Eve”) e dal regista Mark Mylod (“Succession”). Gardiner e Mylod sono produttori esecutivi insieme all’autrice della serie J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films. La serie di “Harry Potter” è prodotta da HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television.