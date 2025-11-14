IT: Welcome To Derry entra ufficialmente nella storia degli ascolti di HBO Max dopo solo 3 episodi

Dopo solo tre episodi, IT: Welcome to Derry si è affermato come uno dei maggiori successi in streaming con una delle migliori stagioni di debutto su HBO Max. Prequel dei film IT (2017) e IT Chapter Two (2019) di Andy Muschietti, Welcome to Derry è rimasto in cima alle classifiche di streaming di HBO Max sin dalla sua prima apparizione il 26 ottobre.

Ampliando il suo successo, Deadline ha ora riportato che IT: Welcome to Derry stagione 1, con la sua media di spettatori nazionali e globali, si colloca tra le prime tre migliori stagioni di esordio nella storia di HBO Max. Welcome to Derry – episodio 3 ha registrato una media di 5 milioni di spettatori su più piattaforme negli Stati Uniti nei primi tre giorni, mentre la premiere della serie ha registrato una media considerevole di 5,7 milioni. Complessivamente, la stagione 1 di Welcome to Derry ha registrato una media di 9,2 milioni di spettatori statunitensi per episodio e quasi 15 milioni di spettatori globali per episodio.

Il nuovo traguardo raggiunto dalla stagione nel suo complesso fa seguito al fatto che l’episodio 1 di IT: Welcome to Derry ha stabilito un record come terza migliore premiere di tutti i tempi di HBO Max, dietro a House of the Dragon e The Last of Us. Purtroppo, HBO Max non ha rivelato quali altre due serie TV abbiano affiancato Welcome to Derry nelle tre migliori stagioni di esordio della piattaforma.

Sebbene i dati relativi al terzo episodio di IT: Welcome to Derry dimostrino che la serie ha mantenuto un forte numero di spettatori dopo la premiere, ci sono ancora diversi episodi che devono mantenere questi numeri. La prima stagione di Welcome to Derry ha un totale di otto episodi, quindi ne restano ancora cinque, con il finale che sarà trasmesso in anteprima su HBO Max domenica 14 dicembre.

La prima stagione di IT: Welcome to Derry ha anche dovuto competere con una programmazione particolarmente forte della HBO la domenica sera sin dal suo debutto. Sempre la domenica sera sono in onda le prime stagioni di The Chair Company di Tim Robinson e I Love LA di Rachel Sennott, entrambe con ottimi numeri per il catalogo comico di HBO Max.

Con una media di 3 milioni di spettatori statunitensi per episodio, The Chair Company è diventata la stagione comica di esordio più vista di sempre per HBO Max. Nel frattempo, anche I Love LA vanta ora un aumento del 12% degli spettatori per il suo secondo episodio dalla prima, con una media stagionale di 1,4 milioni di spettatori statunitensi. Tuttavia, The Chair Company terminerà due settimane prima e I Love LA terminerà una settimana dopo IT: Welcome to Derry, mantenendo la competizione fino a novembre e metà dicembre.

Considerando che la prima puntata ha già eguagliato gli ascolti di House of the Dragon e The Last of Us, l’alta media complessiva della prima stagione di IT: Welcome to Derry è un buon segno per il futuro della serie. I produttori e i creatori dello show hanno spesso menzionato un piano di tre stagioni per IT: Welcome to Derry, anche se HBO non ha ancora dato il via libera ufficiale oltre la prima stagione. Tuttavia, con il mantenimento di un forte numero di spettatori nella prima metà della stagione, Welcome to Derry sembra destinato a rimanere e a completare la visione del team creativo di approfondire la storia di Pennywise e Derry.

Per ora, ci sono ancora molti segreti e paure da esplorare negli episodi rimanenti della prima stagione, con IT: Welcome to Derry andrà in onda su HBO e HBO Max domenica 16 novembre alle 21:00 ET. Poiché la serie ha mantenuto recensioni promettenti da parte della critica e del pubblico per tutta la stagione, attualmente con un punteggio “Certified Fresh” del 78% su Rotten Tomatoes, la speranza è che IT: Welcome to Derry continui a crescere in termini di audience e consensi con il progredire della prima stagione.