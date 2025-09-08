HomeSerie TvNews

House Of The Dragon – Stagione 3: l’aggiornamento anticipa un importante cambiamento, il primo per il franchise

Olivia Cooke
Olivia Cooke arriva alla prima mondiale della prima stagione della serie drammatica originale della HBO “House Of The Dragon”. Foto di Image Press Agency via Depositphotos.com

Il recente teaser della terza stagione di House of the Dragon preannuncia una grande novità per il franchise. La produzione della terza stagione di House of the Dragon è in pieno svolgimento: iniziata ad aprile, dovrebbe concludersi ad ottobre. Nel frattempo, i membri del cast hanno avuto modo di condividere alcune anticipazioni su ciò che viene girato.

Sappiamo dal finale della seconda stagione di House of the Dragon che ci saranno delle battaglie, ma è ancora più emozionante sentire gli attori parlare del processo di ripresa. Ogni foto e descrizione del dietro le quinte fa pensare che la terza stagione di House of the Dragon sarà una delle stagioni televisive più epiche e cinematografiche di tutti i tempi.

L’attrice Olivia Cooke, che interpreta Alicent Hightower, ha descritto l’inizio della terza stagione di HOTD come “feroce”.

house of the dragon season-2-episode-7-olivia-cooke

Parlando della terza stagione di House of the Dragon, Olivia Cooke ha rivelato a Collider che “i primi due episodi avrebbero dovuto essere il finale della scorsa stagione” e che l’energia culminante si protrae anche in questa. La seconda stagione di House of the Dragon è stata abbreviata per motivi di budget, con la rimozione degli ultimi due episodi dedicati alle battaglie dalla sceneggiatura.

I commenti di Cooke confermano che la stagione 3 “inizierà con il botto” e porterà un’energia “più feroce che mai”. Considerando il montaggio alla fine della stagione 2, il pubblico può aspettarsi la prima battaglia navale della serie, la Battaglia del Gullet, e il ritorno di Rhaenyra a King’s Landing, entrambi ricchi di colpi di scena.

Gli episodi iniziali della terza stagione di House of the Dragon sembrano essere imperdibili, offrendo conflitti della portata di “Il drago rosso e l’oro” e “Blackwater” e, si spera, alcune delle migliori battaglie della serie. Dato che la seconda stagione ha tagliato questi momenti, questi episodi dovranno essere eccezionali.

Il franchise di Game of Thrones non ha mai aperto una stagione con una battaglia

In particolare, questa è la prima volta che una stagione del franchise di Game of Thrones si apre con una battaglia su larga scala. In genere, le sequenze di battaglia venivano lasciate per i penultimi episodi, come “La battaglia dei bastardi” e “Gli osservatori sul muro”. Questo sarà un drastico cambiamento di tono per l’inizio della nuova stagione, che fisserà immediatamente lo standard.

La parte migliore di tutto questo è che la terza stagione di House of the Dragon probabilmente avrà battaglie anche alla fine della stagione. A questo punto, con solo due stagioni rimaste per arrivare alla fine della Danza dei Draghi, è necessario accelerare la narrazione, che include diverse battaglie cruciali.

Le foto dal dietro le quinte della terza stagione di House of the Dragon indicano che la stagione potrebbe arrivare fino alla prima battaglia di Tumbleton e, se ci sarà un quarto conflitto importante, immagino che sarà il Butcher’s Ball.

