Roberto Andò vince lo Special Award Premio Film Impresa per il documentario su Ferdinando Scianna

In occasione di Venezia 82, Roberto Andò ha ritirato lo Special Award Premio Film Impresa per il documentario Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra. Ecco le parole del regista, insieme allo stesso Scianna, a Giampaolo Letta, presidente di Premio Film Impresa, e a Mario Sesti, direttore artistico del premio.

Ulteriori dettagli sullo Special Award Premio Film Impresa

Il film documentario Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra di Roberto Andò, si aggiudica lo Special Award Premio Film Impresa promosso da Unindustria, premio collaterale dell’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

Il riconoscimento è stato attribuito per “il patrimonio di immagini e la ricchezza del dialogo con i quali un autore del cinema contemporaneo, Roberto Andò, racconta vita, idee e talento di uno dei più importanti autori viventi di fotografia, Ferdinando Scianna. Dopo aver rivelato con la fotografia il cuore profondo della Sicilia, aver lavorato insieme a Cartier Bresson nella più famosa agenzia del mondo (la Magnum) e come fotoreporter per L’Europeo, Scianna ha profondamente innovato la foto della moda e reso memorabile il racconto di un brand e della sua bellezza, dotando una specifica impresa di un’aura creativa unica e inconfondibile: dimostrazione che un occhio capace di scovare nel mondo immagini esemplari e rivelatrici, sa raccontare anche il mondo immaginario che nutre la passione degli imprenditori”.

Prodotto da Bibi Film con Rai Cultura, il documentario (presentato Fuori concorso alla Mostra), che sarà distribuito in sala da Fandango, accompagna lo spettatore lungo la carriera del fotografo siciliano: dalle prime immagini delle feste popolari in Sicilia, alle campagne di moda che hanno cambiato l’immaginario collettivo, fino alle collaborazioni con figure centrali della cultura come Leonardo Sciascia e Cartier-Bresson.

“Con questo premio vogliamo sottolineare come il lavoro di Scianna dimostri che lo sguardo di un artista possa diventare anche racconto d’impresa, trasformando la creatività in memoria collettiva”, ha dichiarato Giampaolo Letta, presidente di Premio Film Impresa.

“Il film di Andò riesce a restituire la forza narrativa della fotografia di Scianna e il suo ruolo unico nella cultura visiva contemporanea”, ha aggiunto Mario Sesti, direttore artistico.