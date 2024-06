Olivia Cooke: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Sono bastati una manciata di ruoli all’attrice Olivia Cooke per affermarsi come una delle interpreti più talentuose della sua generazione. Attiva tra cinema e televisione, la Cooke ha già dato prova in più occasioni di sapersi destreggiare tra generi diversi, dando vita a personaggi iconici. Ora che è più popolare che mai, sono molti i progetti in cui la si può ritrovare protagonista.

Ecco 10 cose che non sai di Olivia Cooke.

Olivia Cooke: i suoi film e le serie TV

1. Ha recitato in celebri film. L’attrice ha debuttato sul grande schermo nel 2014 con il film Le origini del male. In seguito ha recitato nei film The Signal (2014), Ouija (2014) e Quel fantastico peggior anno della mia vita (2015), che consolidano la sua popolarità. In seguito recita in The Limehouse Golem – Mistero sul Tamigi (2016), Amiche di sangue (2017) e, soprattutto, in Ready Player One (2018), comparendo qui accanto a Tye Sheridan. Questo film la consacra come una star, permettendole di recitare poi in La vita in un attimo (2018), Sound of Metal (2019), Little Fish (2020) e Pixie (2020).

2. È nota anche per alcune serie TV. Oltre ad essersi dedicata al cinema, la Cooke non ha mancato di recitare anche per il piccolo schermo, comparendo in serie come The Secret of Crickley Hall (2012), Blackout (2012) e in particolare Bates Motel (2013-2017), dove recita accanto a Freddie Highmore. In seguito ha preso parte ad un episodio di Modern Love (2019) e alla serie Slow Horses (2022). Nel 2022 viene scelta per essere una delle protagoniste di House of the Dragon, dove recita accanto a Matt Smith, Emma D’Arcy e Milly Alcock. Nel 2023 ha invece recitato nella serie The Good Mother.

Olivia Cooke protagonista di Ouija

3. Ha interpretato un’adolescente pur non essendolo. Nel film horror Ouija, Cooke ha ricoperto il ruolo di Laine Morris, la giovane protagonista in cerca di risposte per la misteriosa morte di una sua amica. Nonostante i personaggi principali siano tutti degli adolescenti, nessuno degli attori che li interpretano era realmente in età adolescenziale. L’attrice più giovane era proprio Olivia Cooke, che all’epoca delle riprese aveva però già 21 anni.

Olivia Cooke ha recitato in Ready Player One

4. Ha battuto note attrici per ottenere il ruolo. Nel film fantascientifico Ready Player One, diretto da Steven Spielberg, l’attrice interpreta il personaggio di Art3mis. Prima di poter ottenere questo, che l’avrebbe poi resa estremamente celebre, l’attrice ha però dovuto superare la concorrenza di altre note attrici. In lista per questo ruolo vi erano infatti anche Elle Fanning e Lola Kirke. Il provino della Cooke ha però convinto Spielberg, che l’ha infine scelta tra tutte.

5. Lavorare con gli effetti speciali è stata una sfida. Per l’attrice Ready Player One ha rappresentato il primo grande blockbuster ricco di effetti speciali. Nel film, inoltre, l’attrice recita spesso nei panni dell’avatar del suo personaggio umano. Per far ciò, si è dovuti ricorrere a tanti effetti speciali, che hanno talvolta confuso l’attrice. Questa ha però rivelato che parlare con Spielberg prima di ogni scena l’ha aiutata ad orientarsi e a capire il senso di ciò che stava facendo.

Olivia Cooke è Lady Alicent Hightower in House of the Dragon, il prequel di Il Trono di Spade

6. Si era candidata per altri ruoli. Nella serie House of the Dragon l’attrice interpreta Lady Alicent Hightower, figlia di ser Otto Hightower, cresciuta nella Fortezza Rossa e parte della cerchia ristretta del re. Olivia Cooke ha però rivelato che inizialmente aveva fatto il provino per Rhaenyra prima di essere presa in considerazione per Alicent. Ha poi fatto un altro provino sempre per Rhaenyra prima di essere presa nuovamente in considerazione per Alicent un’ultima volta. È stata quindi messa in attesa per sei settimane prima di sapere finalmente che aveva ottenuto la parte.

Olivia Cooke nel film Sound of Metal

7. Ha scritto e cantato un brano presente nel film. Per il film Sound of Metal, Olivia Cooke ha scritto la canzone eseguita dal suo personaggio Lou e da Ruben (Riz Ahmed) nella scena iniziale del film. Come confermato poi anche dallo sceneggiatore e regista Darius Marder, l’attrice ha realmente cantato e suonato la chitarra per le scene in cui era previsto che il suo personaggio facesse ciò.

Olivia Cooke in Bates Motel

8. Recita con accento americano. Chi ha avuto modo di vedere la serie Bates Motel, ispirata alla gioventù di Norman Bates, il celebre assassino di Psycho, avrà ritrovato la Cooke nel ruolo di Emma Decody. Chi ha però visto la serie in lingua originale, avrà notato come l’attrice, pur essendo inglese, recita con accento americano. Per far ciò, la Cooke si è esercitata approfonditamente, così da poter risultare credibile nei panni del suo personaggio.

Olivia Cooke è su Instagram

9. È presente sul social network. L’attrice è presente sul social network Instagram, con un proprio profilo verificato seguito da 916 mila persone. La Cooke però ha dimostrato di non essere particolarmente interessata a tenere aggiornato il suo profilo, che ad oggi vanta solamente 36 post. Queste sono principalmente immagini relative a suoi lavori da attrice, ma non mancano anche curiosità, momenti di svago, eventi a cui ha preso parte e altre situazioni ancora.

Olivia Cooke: età e altezza

10. Olivia Cooke è nata a Oldham, in Inghilterra, il 27 dicembre del 1993. L’attrice è alta complessivamente 1.66 metri.

Fonte: IMDb, Collider, Instagram