In vista della premiere mondiale che si terrà domani, venerdì 8 marzo al SXSW Festival di Austin, Netflix ha rilasciato il trailer finale de Il problema dei 3 corpi, la nuova serie di David Benioff, D.B. Weiss (Game of Thrones) e Alexander Woo (True Blood), tratta dall’omonima trilogia di fantascienza dell’acclamato autore cinese Liu Cixin.

La serie Il problema dei 3 corpi, di cui da oggi sono disponibili anche il poster e le nuove foto, debutterà solo su Netflix a partire dal 21 marzo 2024.

La trama di Il problema dei 3 corpi

La fatidica decisione di una giovane donna nella Cina degli anni ’60 riecheggia nello spazio e nel tempo fino ad arrivare ai giorni nostri. Quando le leggi della natura si sgretolano inspiegabilmente davanti ai loro occhi, alcuni geniali scienziati, parte di un gruppo molto affiatato, uniscono le forze con una detective imperterrita per affrontare la più grande minaccia nella storia dell’umanità.

La serie Il problema dei 3 corpi è interpretata da (in ordine alfabetico): Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong e Jonathan Pryce.

David Benioff, D.B. Weiss (Game of Thrones) e Alexander Woo (The Terror: Infamy, True Blood) sono co-creators, executive producer e autori della serie. Bernadette Caulfield (Game of Thrones, The X-Files) è Executive Producer. Rian Johnson (Knives Out, Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi), Ram Bergman e Nena Rodrigue sono Executive Producers per T-Street. Lin Qi, il defunto ex presidente di Yoozoo Group, e Zhao Jilong, amministratore delegato del detentore dei diritti, The Three-Body Universe, sono produttori esecutivi, insieme a Xiaosong Gao e Lauren Ma.

La Plan B Entertainment di Brad Pitt, Jeremy Kleiner e Dede Gardner sono Executive Producers. Rosamund Pike e Robie Uniacke sono Executive Producers per Primitive Streak. Derek Tsang e Andrew Stanton si occuperanno della regia e della produzione esecutiva. Tra gli altri registi figurano Jeremy Podeswa e Minkie Spiro.