Lo studio indipendente Media Res ha ingaggiato il regista premio Oscar Thomas Vinterberg (Un altro giro) per guidare un adattamento televisivo dell’amato romanzo fantasy per bambini di Astrid Lindgren, I fratelli Cuordileone.

Il regista danese dirigerà la serie per famiglie, che scriverà insieme al drammaturgo del Tony e dell’Olivier Award Simon Stephens (Il curioso incidente del cane nella notte). Entrambi fungeranno da produttori esecutivi, insieme a Michael Ellenberg, Lars Blomgren e Lindsey Springer di Media Res, oltre a The Astrid Lindgren Company. Lo sviluppo del progetto inizia questo mese.

I fratelli Cuordileone, del famoso autore svedese di classici per bambini come Pippi Calzelunghe, Emil di Lönneberga e Karlsson-on-the-Roof, è un racconto di formazione, immerso in un’epica storia di avventure fantasy. Il romanzo racconta la storia di due fratelli – Karl e Jonathan Lion – mentre lasciano il mondo naturale e si imbarcano nell’avventura di una vita nella mitica terra di Nangiyala. La saga di Lindgren esplora i temi classici dell’amore e della perdita, della paura e del coraggio, della tirannia e della ribellione, mentre i fratelli devono maturare rapidamente per eludere, scoprire e sconfiggere le forze oscure e mistiche che minacciano di terrorizzare la brava gente della Wild Rose Valley.

Questo progetto segna il ritorno di Thomas Vinterberg alla regia, dopo il grande successo di Un Altro giro che lo ha portato fino agli Oscar.