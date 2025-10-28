HomeSerie TvNews

It: Welcome to Derry, Andy Muschietti spiega cos’è realmente il bambino demoniaco

Di Gianmaria Cataldo

-

IT - Welcome to Derry Pennywise
IT: Welcome to Derry - courtesy of HBO

It: Welcome to Derry (qui la nostra recensione) è un adattamento televisivo dell’iconico romanzo horror di Stephen King su un’entità demoniaca, che assume la forma di un clown, che terrorizza i bambini di Derry, nel Maine. La serie è un prequel dei film reboot di It e ha debuttato su HBO il 26 ottobre. Il finale scioccante dell’episodio 1 ha visto la maggior parte della nuova banda di ragazzi, che si credeva destinata a diventare il nuovo Losers Club, uccisa e divorata da un bambino demoniaco assassino. La scena scioccante e straziante gioca con le aspettative del pubblico e conferma che questa è una serie che cerca di fare le cose in modo diverso.

Stando a quanto riportato da EW, il bambino demone, nato da un’idea di Muschietti, è stato progettato per giocare sulle paure dell’epoca, con la seconda stagione ambientata nel 1962, con le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale ancora presenti, la crisi dei missili di Cuba imminente e i rumori della Guerra Fredda. Il regista spiega che la decisione è stata presa per evocare le paure di un attacco nucleare e delle mutazioni legate al parto.

Egli menziona come ci fosse un panico diffuso in tutto il decennio su questo tema e come il bambino demoniaco assassino di It: Welcome To Derry funga da allegoria di quelle paure che esistevano già alla fine degli anni ’50. “Era molto importante prestare attenzione alle paure dell’epoca. C’era un panico piuttosto diffuso per gli attacchi nucleari e gli effetti delle radiazioni e delle mutazioni durante il parto”.

Ci sono tutte queste cose che posso solo immaginare come sarebbe stato essere un bambino in quegli anni, come la tua immaginazione sarebbe stata trasformata in orrore molto rapidamente, non in senso positivo. Anche nella cultura popolare, molti film horror della fine degli anni ’50 sono molto legati all’orrore delle radiazioni“. Le serie TV e i film sono un’ottima opportunità per esplorare temi e allegorie che riflettono la vita reale, e Muschietti ha ragione quando afferma che quell’epoca era piena di paura e sfiducia.

Esplorare questo tema attraverso il genere horror è un ottimo modo per portare una nuova prospettiva e aggiungere profondità e sfumature alla storia. Essendo una serie prequel, It: Welcome to Derry ha molto spazio per crescere e molta flessibilità per espandere la storia precedente, oltre che per esplorare il personaggio di Pennywise. Gli anni ’50 e ’60 sono stati un periodo di grandi turbolenze geopolitiche e disordini culturali, e questo offre molte opportunità per la narrazione allegorica.

Il romanzo di King è stato un’opera così iconica nel genere horror che fornire un po’ più di retroscena, aggiungendo consistenza, colore e luce alla storia e ai suoi personaggi, è un ottimo modo per valorizzare ciò che è venuto prima e contribuire a migliorare il capolavoro di King. La serie ha quindi l’opportunità di affermarsi come opera a sé stante, elevando al contempo i suoi predecessori. Il fatto che Muschietti abbia chiaramente riflettuto sul periodo storico e abbia cercato di garantire che la serie e i suoi temi fossero in linea con esso significa che It: Welcome to Derry ha ottime possibilità di sorprendere il proprio pubblico.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
ALTRE STORIE

