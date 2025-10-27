It: Welcome To Derry, gli autori spiegano la brutale premiere: “Nessuno è al sicuro in questo mondo”

La tanto attesa serie ispirata a Stephen King, It: Welcome To Derry (qui la recensione), è finalmente arrivata e il suo primo episodio non mostra alcuna pietà. Le star e i creatori dello show hanno ora analizzato la sanguinosa premiere e spiegano perché così pochi sono riusciti a superare il terrificante episodio pilota. Il primo episodio ha infatti mostrato la morte cruenta di diversi personaggi che gli spettatori credevano fossero i protagonisti principali della serie. La serie si è aperta con la morte di Matty (Miles Ekhardt), che stava cercando di lasciare la città in autostop quando ha incontrato It, andando incontro alla morte.

Quattro anni dopo, i conoscenti di Matty, Lilly (Clara Stack), Phil (Jack Molloy Legault), Teddy (Mikkal Karim-Fidler), Ronnie (Amanda Christine) e Susie (Matilda Legault), uniscono le forze per risolvere il mistero dietro la sua scomparsa. Tuttavia, con grande shock del pubblico, tre dei cinque ragazzi vengono uccisi nel corso del pilot. I cinque bambini hanno avuto un ruolo molto importante nella promozione di It: Welcome To Derry. Quindi, è stata ovviamente una sorpresa quando Phil, Teddy e Susie sono morti così rapidamente.

In un’intervista con Entertainment Weekly, uno dei creatori dello show, Andy Muschietti, ha ammesso di aver giocato con le emozioni degli spettatori. Ha detto che l’idea dietro l’inganno dei fan in un falso senso di sicurezza è quella di ricordare loro che tutto può succedere. Nessuno ha la garanzia di sopravvivere alla serie.

“Si tratta di un evento strategicamente devastante per trasmettere al pubblico la sensazione che “niente è sicuro in questo mondo”. In un certo senso inganniamo il pubblico facendogli credere che questi siano i nuovi Losers. Beh, indovinate un po’? Credo che siano tutti morti”. Barbara Muschietti, co-autrice della serie, ha aggiunto di essere orgogliosa del bagno di sangue che hanno creato. Ha persino paragonato il pilot a un famigerato episodio di Il Trono di Spade: “Lo adoriamo. È il nostro Red Wedding”.

I fratelli Muschietti hanno rivelato che all’inizio erano preoccupati. Credevano che ci fosse una possibilità molto concreta che HBO potesse rifiutare il loro episodio pilota perché troppo violento. Tuttavia, con loro grande sorpresa, lo studio era completamente d’accordo e non ha battuto ciglio davanti alle loro idee. “Siamo entrati pensando che sarebbe stata una lotta per noi, che avremmo dovuto lottare per continuare a spingere sull’horror e sugli spaventi improvvisi. È stato il contrario”.

Christine, che interpreta una delle uniche sopravvissute dell’episodio, ha ricordato la sua iniziale eccitazione quando ha letto la sceneggiatura per la prima volta. Ha spiegato come lei e il resto del cast fossero tutti molto entusiasti e felici del materiale, nonostante sapessero che molti di loro non sarebbero sopravvissuti al pilot. “Eravamo tutti tipo: “Wow! È così che finisce? Ok, diamoci dentro!”. Quindi è stato davvero divertente immedesimarmi nel mio personaggio, essendo la prima volta che vedevo Pennywise e sentivo davvero la sua presenza. Quella scena finale è stata semplicemente iconica. È scioccante”.

La serie, prodotta dalla Warner Bros. Television e sviluppata per la televisione dai registi Andy Muschietti e Barbara Muschietti (IT, The Flash) e Jason Fuchs (Wonder Woman), debutterà su HBO e sarà disponibile in streaming in Italia grazie a Sky. Muschietti dirigerà quattro episodi della serie di nove episodi. Bill Skarsgård ha descritto IT: Welcome to Derry come “piuttosto hardcore” e ha ammesso di aver avuto qualche esitazione nel riprendere quello che è diventato forse il suo ruolo più iconico.

Ambientata nell'universo di IT di Stephen King, la serie è basato sul romanzo e amplia la visione creata dal regista Andy Muschietti nei film IT – Parte 1 e IT – Parte 2. Il cast è guidato da Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso e Bill Skarsgård. È stato anche confermato che IT: Welcome to Derry sarà trasmesso per la prima volta questo ottobre, il che significa che dovremmo tornare a Derry in tempo per Halloween.

La serie arriverà su Sky dal 27 ottobre.