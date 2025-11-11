It: Welcome to Derry, il clown del finale dell’episodio 3 è davvero Pennywise?

Il finale del terzo episodio di di It: Welcome To Derry (qui la recensione) presenta la rivelazione di un clown minaccioso nel cimitero, e gli showrunner Brad Caleb Kane e Jason Fuchs hanno ora chiarito se quell’entità sia effettivamente il Pennywise interpretato da Bill Skarsgård. Sebbene la serie abbia già mostrato diverse forme di IT nei primi episodi, tra cui il padre di Lilly in un barattolo di sottaceti e il bambino demoniaco dell’episodio 1, questa sarebbe la prima apparizione ufficiale di Pennywise.

Dopo che nell’episodio i giovani personaggi Will, Lilly, Ronnie e Rich attirano IT nel cimitero per scattare una foto che provi la sua esistenza soprannaturale, i ragazzi riescono a scappare con la macchina fotografica e finalmente sviluppano la pellicola nella scena finale. La maggior parte delle fotografie rivelano i “fantasmi” dei loro amici che li inseguono, ma una foto scattata da Will rivela minacciosamente un misterioso clown. Tuttavia, non è chiaro se quel clown sia effettivamente Pennywise.

Parlando con Deadline, gli showrunner Kane e Fuchs continuano a mostrarsi evasivi riguardo al clown nel finale dell’episodio 3 e alla sua vera identità di Pennywise. “È Pennywise? Non lo so”, afferma Kane. “Pensiamo di sì…”, aggiunge invece Fucks. “Come si può capire dalla fine del primo episodio, abbiamo cercato di spiazzare il pubblico. Quindi, fin da subito, si ha la sensazione che, indipendentemente da chi si tifi, nessuno è al sicuro in questa serie, nulla è come sembra e tutto può succedere… Penso proprio che sia Pennywise. È sicuramente Pennywise”.

“Questo è ciò che dirò ai vostri spettatori, che dovrebbero guardarlo con questa convinzione. Dovremo vedere cosa succederà nella seconda metà della stagione“, replica Kane. Considerando che It: Welcome to Derry sta approfondendo le origini di Pennywise e il motivo per cui sceglie così spesso di tornare alla forma del clown danzante, la mancanza di chiarimenti da parte degli showrunner sull’identità del clown dell’episodio 3 sembra indicare che quell’entità non sia in realtà il Pennywise che il pubblico si aspetta.

Forse la figura che i ragazzi incontrano nel cimitero è una forma precedente del clown o un altro spirito separato dall’entità mutaforma Pennywise. Come osservano Kane e Fuchs, il pubblico dovrà aspettare fino alla seconda metà della serie per avere finalmente risposte chiare sul fatto che il clown fotografato da Will sia effettivamente Pennywise. È già stato confermato che l’introduzione del personaggio in It: Welcome to Derry è stata posticipata alla seconda metà della stagione di otto episodi, quindi probabilmente non apparirà prima dell’episodio 5.

I produttori esecutivi Andy e Barbara Muschietti hanno spiegato in precedenza che il debutto ritardato di Pennywise è un modo per impedire al pubblico di abituarsi a lui, poiché è importante “trattarlo come un personaggio molto imprevedibile”. Paragonandolo allo squalo di Lo squalo, Barbara Muschietti ha spiegato: “Bisogna farlo emergere con tutta la sua complessità nei momenti giusti, altrimenti It perde il suo potere. Sono assolutamente convinta che sia ancora così terrificante proprio grazie a questa dosatura“.