V per Vendetta: in sviluppo una serie per HBO

V per Vendetta sta tornando alla ribalta grazie alla DC Studios. Mentre James Gunn sta preparando il nuovo universo dei supereroi con DC Universe Capitolo 1: “Dei e Mostri” per la TV e il cinema, altri progetti continuano a essere svelati, e il prossimo riporterà sullo schermo un personaggio che non si vede dal 2005. Variety riporta infatti che la DC Studios sta sviluppando una serie TV di V for Vendetta per HBO, con Gunn e Peter Safran come produttori esecutivi. Pete Jackson è stato incaricato di scrivere l’adattamento televisivo.

Ben Stephenson di Poison Pen è stato incaricato della produzione esecutiva del nuovo progetto V per Vendetta insieme a Leanne Klein di Wall to Wall Media, che fa parte della Warner Bros. Television Studios UK. La proprietà è basata sul famoso fumetto di Alan Moore e David Lloyd del 1982.

Ambientata in un “futuro non troppo lontano” in cui una Gran Bretagna distopica è sotto il controllo del “partito fascista Norsefire”, la storia esplora il misterioso anarchico V, mentre cerca di rovesciare il governo. Evey Hammond si unisce a lui dopo che lui la salva dalla polizia segreta britannica.

Il film V per Vendetta ha incassato 134,7 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget dichiarato di 50-54 milioni di dollari, con Hugo Weaving e Natalie Portman nei panni di V ed Evey. James McTeigue ha diretto l’adattamento live-action, da una sceneggiatura dei Wachowski. Il film della DC è inoltre stato ben accolto dalla critica in un periodo in cui i film tratti dai fumetti erano più limitati.

Tuttavia, questo non è il primo tentativo di realizzare una serie TV basata su V per Vendetta. Nell’ottobre 2017, Bleeding Cool ha riportato la notizia che Channel 4 stava cercando di realizzare una serie basata sul fumetto, ma il progetto non ha mai visto la luce. Data la natura della storia, questa serie sarebbe molto probabilmente una proprietà Elseworlds per i DC Studios piuttosto che essere inserita nella timeline DCU di Gunn. Si collocherebbe dunque similmente all’universo di The Batman di Matt Reeves, che ha poi portato alla serie The Penguin su HBO.