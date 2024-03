Secondo The InSneider di Jeff Sneider, Jon Bernthal è attualmente in trattative per interpretare un ruolo nella prossima terza stagione di The Terror.

Secondo Sneider, Jon Bernthal potrebbe concludere un accordo per interpretare Pepper il protagonista della serie. Oltre a recitare in The Punisher e film come The Wolf of Wall Street e, più recentemente, Origin di Ava DuVernay, Jon Bernthal ha già lavorato con AMC quando ha interpretato Shane Walsh nelle prime due stagioni di The Walking Dead.

The Terror è stato presentato in anteprima su AMC nel marzo 2018. La seconda stagione della serie antologica, sottotitolata “Infamy”, è seguita nell’agosto 2019. The Terror: The Devil in Silver non ha ancora una data per la prima

Cosa sappiamo di The Terror: Devil in Silver?

The Terror: Devil in Silver è basato sul romanzo di Victor LaValle del 2012, The Devil in Silver. Victor LaValle ha co-scritto i sei episodi insieme a Chris Cantwell, che è anche produttore esecutivo. Karyn Kusama dirigerà i primi due episodi di The Terror: Devil in Silver e sarà anche produttore esecutivo.

Altri produttori esecutivi legati a The Terror: Devil in Silver includono David Zucker, Alexandra Milchan, Guymon Casady e Scott Lambert, mentre AMC Studios produrrà la serie.

La serie The Terror: Devil in Silver, secondo Deadline, “racconta la storia di Pepper – un traslocatore della classe operaia, che attraverso una combinazione di sfortuna e un cattivo carattere, si ritrova ingiustamente ricoverato all’ospedale psichiatrico New Hyde – un istituto pieno di persone che la società preferirebbe dimenticare. Lì dovrà vedersela con pazienti che lavorano contro di lui, medici che nascondono oscuri segreti e forse anche con il Diavolo stesso. Mentre Pepper si addentra in un paesaggio infernale dove niente è come sembra, scopre che l’unica strada verso la libertà è affrontare l’entità che prospera nella sofferenza all’interno delle mura di New Hyde, ma farlo potrebbe dimostrare che i peggiori demoni di tutti vivono dentro di lui”.