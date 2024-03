Il wrestler e attore John Cena ha rivelato che la sua agenzia non era entusiasta dell’idea di un suo recente cameo in Barbie.

Al The Howard Stern Show, la star ha spiegato che il compito della sua agenzia è quello di vedere le cose come prodotti e guidarlo. Per questo motivo, l’agenzia ha detto a John Cena che avrebbe dovuto rifiutare il suo cameo come sirena in Barbie, e l’attore ha ipotizzato che la prospettiva fosse “al di sotto del suo calibro. L’attore osserva poi che l’agenzia ha ceduto quando lui ha detto che l’avrebbe fatto comunque.

“[L’agenzia] si basa solo su ciò che sa“, ha dichiarato John Cena (via Variety). “E quello che sanno è: ‘Questa entità, questa merce gravita su queste cose, dovremmo rimanere in questa corsia’. Ma io non sono una merce. Sono un essere umano e opero secondo il concetto che ogni opportunità è un’opportunità“.

Margot Robbie mi ha detto: “Ti faremo diventare una sirena. Ci starai dentro per mezza giornata“. Sì, certo. Ma credo che dal punto di vista dell’agenzia la prospettiva fosse: ‘Questo non è alla tua altezza’, e lo capisco. Ma anche per merito dell’agenzia, che ha immediatamente acconsentito, e io ho detto: ‘No, lo faremo’, ma tutto ciò che possono fare è offrire la loro guida“.

Chi c’era nel film di Barbie?

Barbie è stato diretto da Greta Gerwig da una sceneggiatura scritta insieme a Noah Baumbach. È stato prodotto da Margot Robbie e Tom Ackerly per LuckyChap e da Robbie Brenner di Mattel Films insieme a Josey McNamara e Ynon Kreiz. Durante la sua programmazione nelle sale, il film ha ottenuto un incasso mondiale di oltre 1,4 miliardi di dollari, diventando così il film di maggior incasso del 2023. Il film è interpretato da Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Scott Evans, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Issa Rae, Michael Cera, Hari Nef, Will Ferrell, Helen Mirren, Dua Lipa e altri ancora.