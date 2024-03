La star di Spider-Man 3 e Spider-Man: No Way Home , Thomas Haden Church, ha rivelato che crede che Sam Raimi tornerà per realizzare Spider-Man 4 con Tobey Maguire.

Parlando con ComicBook.com, Church ha detto che ci sono state voci secondo cui avrebbe interpretato nuovamente Sandman in qualche forma di progetto futuro. L’attore ha poi detto che crede che Raimi farà un altro film di Spider-Man con Maguire, e che gli piacerebbe prenderne parte se ciò accadesse.

“Ma Sandman, ci sono state alcune voci secondo cui potrebbero chiedermi di fare un altro Spider-Man, e lo farei domani… Sai, non mi hanno mai chiesto di apparire in un altro film, un altro film Marvel“, Church dichiarato. “Ma, sai, penso che Sam farà un altro Spider-Man con Tobey [Maguire], ed è quello che… Avevano un’opzione per me per fare Spider-Man 4 quando ci sarebbe stato uno Spider-Man 4. Avevano la possibilità che tornassi. Quindi, se ciò accadesse, sarebbe fantastico. Sto invecchiando un po‘.”

Qual è stato l’ultimo film Marvel in cui ha recitato Thomas Haden Church?

Thomas Haden Church è apparso l’ultima volta nei panni di Sandman in Spider-Man: No Way Home del 2021 , che ha visto il ritorno di molti personaggi sia dei film di Sam Raimi insieme allo Spider-Man che dei film The Amazing Spider-Man interpretato da Andrew Garfield. Quel film fu un enorme successo sia per i Marvel Studios che per la Sony, incassando oltre 1,9 miliardi di dollari al botteghino e diventando il sesto film con il maggior incasso di tutti i tempi.