Netflix ha pubblicato un breve teaser trailer per la sua prossima serie sulla mitologia greca, Kaos, dandoci un primo sguardo a Jeff Goldblum (La mosca, Jurassic World: Il Dominio) nei panni dell’onnipotente re degli dei, Zeus.

Dallo sceneggiatore di The End of the F*cking World e dai produttori di Chernobyl, la serie in 8 episodi è una dark-comedy mitologica che ruota attorno a sei esseri umani che scoprono il loro legame l’uno con l’altro e con un’antica profezia di lunga data, mentre sono costretti a confrontarsi con gli DEI corrotti e arroganti della mitologia greca.

Il promo non mostra molto, ma vediamo l’elegante interpretazione di Jeff Goldblum come che vive nel lusso e pretende che i mortali lo venerino. “Onoratemi… è un comando, non una richiesta“.

Naturalmente Jeff Goldblum ha una certa esperienza nell’interpretare esseri divini dopo aver debuttato nel MCU con il ruolo del Gran Maestro in Thor: Ragnarök, anche se questo personaggio sembra un po’ più maligno.

Descritto come “una rivisitazione in chiave dark comedy e contemporanea della mitologia greca, che esplora i temi della politica di genere, del potere e della vita negli inferi“, il progetto avrà come protagonista anche Janet McTeer nel ruolo di Hera, David Thewlis nel ruolo di Ade, Cliff Curtis nel ruolo di Poseidone, Killian Scott nel ruolo di Orfeo, Aurora Perrineau nel ruolo di una mortale di nome Riddy, Misia Butler nel ruolo di Caneo, Leila Farzad nel ruolo di Ari, Nabhaan Rizwan nel ruolo di Dioniso e Debi Mazar nel ruolo di Medusa.

Hugh Grant (Wonka) avrebbe dovuto interpretare Zeus, ma un conflitto di programmazione lo ha costretto a rinunciare. Anche Billie Piper farà un cameo, ma il suo personaggio non è stato rivelato. Date un’occhiata al teaser qui sotto e fateci sapere cosa ne pensate nella sezione commenti.