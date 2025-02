Hugh Grant: 10 cose che forse non sai sull’attore

Celebre interprete britannico, Hugh Grant si è fatto amare grazie ai suoi ruoli da protagonista in diverse celebri commedie romantiche. Negli anni Grant ha saputo però rinnovarsi anche attraverso ruoli di ben diverso genere, affermandosi presso un pubblico sempre più ampio, e ottenendo in più occasioni importanti riconoscimenti da parte della critica.

Ecco 10 cose che forse non sai su Hugh Grant.

I film di Hugh Grant

I film da giovane di Hugh Grant

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attore diventa celebre sin dal suo debutto con il film Maurice (1987), e ottiene poi ulteriore fama grazie a film come Luna di miele (1992), Quel che resta del giorno (1993), Quattro matrimoni e un funerale (1994), Ragione e sentimento (1995), Mickey occhi blu (1999) e Notting Hill (1999), con cui si consacra al grande pubblico. Negli anni successivi recita in celebri commedie come Criminali da strapazzo (2000), Il diario di Bridget Jones (2001), About a Boy – Un ragazzo (2002), Love Actually – L’amore davvero (2003), Che pasticcio, Bridget Jones! (2004), Che fine hanno fatto i Morgan? (2009), e poi in film di vario genere come Cloud Atlas (2012), Professore per amore (2014), Operazione U.N.C.L.E. (2015), Florence (2016), Paddington 2 (2017) e The Gentlemen (2019).

I film oggi di Hugh Grant

A partire dal 2020 Grant ha recitato nei film Glass Onion (2022), Operation Fortune (2023), Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri (2023) e Wonka (2023). Nel 2024 escono ben quattro film con l’attore: Unfrosted – Storia di uno snack americano, Paddington in Perù, Bridget Jones – Un amore di ragazzo e il thriller Heretic.

LEGGI ANCHE: Heretic conferma che Hugh Grant ha avuto fino ad ora un talento inespresso

2. Ha preso parte a produzioni televisive. All’inizio della propria carriera Grant ha preso parte ad episodi di diversi film televisivi come La bella e il bandito (1989), Fino al prossimo incontro (1989) e Our Sons (1991). Ha inoltre preso parte a serie come Performance (1991-1993), La tata (1996), A Very English Scandal (2018) e The Undoing (2020), dove è tra i protagonisti, nel ruolo di Jonathan Sachs, accanto a Nicole Kidman. Nel 2024 recita invece in The Regime – Il palazzo del potere, con protagonista Kate Winslet.

Hugh Grant in Notting Hill

3. Era la prima scelta per il ruolo. Il regista del film Notting Hill ha dichiarato che Grant era la prima scelta per il ruolo di William Thacker, poiché questi era divenuto esperto nel recitare le sceneggiature di Richard Curtis, che aveva scritto anche questo film. Il personaggio è diventato tra i più celebri nella carriera dell’attore, che vi sarà sempre grato e ricorderà il momento in cui gli fu offerta la parte come uno dei punti di svolta della sua vita.

4. È stato la prima scelta per il ruolo. La decisione di ingaggiare Hugh Grant per Notting Hill è stata unanime, in quanto tra lui e lo sceneggiatore Richard Curtis si è creato un “matrimonio scrittore/attore fatto in cielo”. Roger Michell, regista del film, ha dichiarato che “Hugh fa Richard meglio di chiunque altro e Richard scrive Hugh meglio di chiunque altro” e che Grant è “uno dei pochi attori in grado di pronunciare perfettamente le battute di Richard”.

Hugh Grant in Heretic

5. Il ruolo di Mr. Reed è stato scritto appositamente per lui. Una volta Hugh Grant ha dichiarato in un’intervista: “Mi sto annoiando sempre di più ad interpretare personaggi scontati e di essere etichettato solo con un certo tipo di ruolo”. Gli sceneggiatori e registi di Heretic (qui la nostra recensione), Scott Beck e Bryan Woods, hanno visto questa intervista e hanno scritto il ruolo di Mr. Reed proprio con Grant come scelta principale per il personaggio. L’attore, ritenendolo molto affascinante, ha poi accettato di prendere parte al progetto e cimentarsi con qualcosa di nuovo.

LEGGI ANCHE: Heretic, la spiegazione del finale del film con Hugh Grant

6. Nel film imita un controverso personaggio. Ad un certo punto di Heretic, Hugh Grant fa una breve ma buffa imitazione di Jar Jar Binks, uno dei personaggi più controversi dell’universo di Star Wars. Nonostante ciò, l’attore ha dichiarato: Uno dei miei segreti più inconfessabili è che non ho ancora visto un film di Star Wars. Nella mia infinita meticolosità, ho fatto delle ricerche e ne ho guardato un po’. Penso di averlo visto [Jar Jar Binks] su YouTube”. Ad ogni modo, l’imitazione di questo personaggio è un momento che ben dimostra il macabro umorismo del personaggio.

Hugh Grant in Il diario di Bridget Jones

7. Ha difeso la protagonista del film. I fan del libro hanno reagito negativamente al casting della texana Renée Zellweger per il ruolo di Bridget Jones. La Zellweger ha dichiarato: “Le critiche sono state offensive. Non per il fatto che una ragazza americana interpreti questa parte. Posso capirlo. Ma è l’estremo a cui è stata portata. Ci infilano dentro qualcos’altro come: “Nessuno l’ha mai sentita nominare”; “Che cosa ha mai fatto?”; “La sconosciuta comica texana”. Questo fa male, sapete?”. Hugh Grant è poi intervenuto in difesa della collega: “È molto divertente e ha vissuto a lungo in Inghilterra, padroneggiando l’accento. Sarà un trionfo. So che sarà così”. E così è poi effettivamente stato.

Hugh Grant e Julia Roberts

8. Era restìo all’idea di baciare Julia Roberts. L’attore dichiarò di essere stato piuttosto scontento di dover baciare l’attrice Julia Roberts, sua co-protagonista nel film Notting Hill. Grant disse che il motivo era la bocca di lei, particolarmente grande, che lo rendeva nervoso. Quella battuta generò un po’ di attrito tra i due attori, ma fortunatamente in seguito l’attrice ha perdonato Grant per il commento, dichiarandosi disponibile a lavorare nuovamente con lui, anche se ciò non si è mai verificato.

La moglie e i figli di Hugh Grant

9. Ha avuto cinque figli da due donne diverse. Prima della sua attuale relazione, Grant è stato legato sentimentalmente all’attrice Elizabeth Hurley per tredici anni, dal 1987 al 2000. Dal 2004 al 2007 ha avuto una relazione con l’ereditiera Jemima Khan. È poi diventato padre per la prima volta nel 2011, quando dà alla luce una bambina avuta durante una breve relazione con Tinglan Hong, receptionist in un ristorante cinese. I due danno alla luce un secondo figlio nel dicembre del 2012. Con Anna Eberstein, produttrice televisiva e attuale moglie di Grant, l’attore ha invece avuto gli altri suoi tre figli, nati rispettivamente nel 2012, 2015 e nel 2018.

L’età e l’altezza di Hugh Grant

10. Hugh Grant è nato a Londra, Inghilterra, il 9 settembre 1960. L’attore è alto complessivamente 1,80 metri.

