Law and Order: SVU Stagione 27, emozionante aggiornamento su Stabler

I fan di Law and Order: Special Victims Unit hanno qualcosa in più da aspettarsi nella stagione 27 oltre al ritorno di Amanda Rollins (Kelli Giddish) e Joe Velasco (Octavio Pisano). Sembra che anche la star della serie originale Elliot Stabler (Christopher Meloni) tornerà per la nuova stagione.

Meloni ha lasciato Law & Order: SVU prima della premiere della stagione 13. È il protagonista dello spin-off Law & Order: Organized Crime, attualmente in streaming su Peacock.

Meloni ha alimentato l’entusiasmo dei fan quando ha condiviso alcune immagini dal set di SVU sul suo Instagram. La serie di immagini mostra Meloni in posa con la star di SVU Mariska Hargitay, che interpreta Olivia Benson, e Dann Florek, che nella serie originale interpretava il loro supervisore, il capitano Don Cragen.

Florek è apparso in alcuni episodi di Law and Order: Organized Crime al fianco di Meloni, ma non è più tornato in SVU dal 500° episodio della stagione 23. Meloni è tornato alcune volte come guest star da quando ha lasciato la serie prima della tredicesima stagione.

Mentre Meloni e Hargitay sembrano entrambi vestiti come i loro personaggi, Florek è più informale in felpa, quindi non è chiaro se sia lì per girare con loro o se stia solo facendo visita al set nelle foto.

Cosa significa l’apparizione di Stabler per Law and Order: SVU

Dato che Law & Order: Organized Crime – stagione 6 non è stata rinnovata, l’apparizione di Meloni nei panni di Stabler in SVU stagione 27 non dovrebbe essere un crossover diretto tra le due serie. La sua apparizione potrebbe invece essere legata alla trama di SVU, il che significa che probabilmente si tratterà di una storia più personale del personaggio.

Stabler è rimasto parte integrante dello show anche se Meloni non è un membro del cast principale. In qualità di primo partner di Benson nella SVU, i due hanno un legame speciale che li ha resi vicini anche al di fuori del lavoro.

La serie ha continuato a stuzzicare la possibilità di una relazione romantica tra i due personaggi, soprattutto dopo la morte di Kathy Stabler (Isabel Gillies), ma non ha permesso ai personaggi di andare fino in fondo.

Anche B.D. Wong e Dean Winters, che interpretano il dottor Huang e il detective Cassidy, appariranno nella stagione 27.

L’apparizione di Stabler in SVU senza la possibilità di un crossover diretto potrebbe significare che è lì specificamente per le scene con Benson piuttosto che per un caso. Dato che lavora ancora per il Dipartimento di Polizia di New York, solo in un’unità diversa, i fan potrebbero non voler sperare troppo in una rapida evoluzione della loro relazione.

Stabler ha fornito un grande sostegno a Benson quando lei ha avuto casi difficili o difficoltà nella sua vita personale, e viceversa. La sua apparizione potrebbe indicare che Benson ha bisogno di aiuto dopo alcuni gravi drammi.