Troppo Cattivi 3? Ecco le prospettive dopo gli incassi del secondo film

Il regista di Troppo Cattivi 2 (qui la spiegazione del finale) discute la possibilità di un Troppo Cattivi 3 dopo il buon debutto del sequel. Il sequel del film d’animazione originale DreamWorks del 2022 è arrivato nelle sale il 1° agosto e vede un gruppo di criminali pentiti – Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Piranha, Mr. Shark e Ms. Tarantula – ritrovarsi nel mezzo di una rapina ad alto rischio mentre cercano di comportarsi bene.

Il film ha incassato 9,1 milioni di dollari il primo giorno nelle sale e si stima che incasserà circa 22 milioni di dollari nel weekend di apertura.

In un’intervista con Variety, Pierre Perifel, che ha co-diretto il film con JP Sans, ha parlato brevemente della possibilità di Troppo Cattivi 3. Il regista ha ammesso di stare “sicuramente” pensando a un terzo film e di avere “un sacco di idee“. Tuttavia, Perifel ha anche sottolineato che la scelta, in ultima analisi, spetta al pubblico. Leggete il suo commento qui sotto in risposta alla domanda se stia pensando di fare un altro film:

“Certamente. La domanda principale è: piacerà al pubblico? Il pubblico sarà presente? Se il pubblico vuole un terzo “Bad Guys”, ci stiamo già pensando. Abbiamo un sacco di idee perché questo mondo è una fantastica cassetta degli attrezzi, e abbiamo già elaborato delle idee su cosa potrebbe essere un terzo film.”

Quante probabilità abbiamo di vedere Troppo Cattivi 3?

Nel 2022, Troppo Cattivi ha incassato oltre 250 milioni di dollari al botteghino globale a fronte di un budget dichiarato di 70 milioni di dollari, il che ha spinto lo studio d’animazione a ordinare un altro film nel 2024 per capitalizzare ulteriormente il suo successo. Il film originale ha incassato 8 milioni di dollari in Nord America il suo primo giorno e ha incassato un totale di 23 milioni di dollari durante il suo debutto al botteghino.

Il nuovo sequel ha già avuto un debutto più grande del suo predecessore, a dimostrazione del continuo interesse per il franchise in crescita. In termini di accoglienza, il sequel di Bad Guys ha ricevuto recensioni estremamente positive da parte della critica e del pubblico, ottenendo già un punteggio dell’85% su Rotten Tomatoes (su 74 recensioni) e un punteggio del pubblico quasi perfetto del 95%.

Sebbene i numeri possano cambiare nel tempo, questo pone il sequel a uno status simile rispetto all’originale, che ha un punteggio dell’88% da parte della critica e del 93% da parte del pubblico. Ciò suggerisce non solo che Troppo Cattivi 2 affascina il pubblico tanto quanto l’originale, ma che un terzo capitolo sia plausibile, soprattutto visto il modo in cui il pubblico ha premiato il film nel fine settimana anche rispetto a titoli di maggiore richiamo, come I Fantastici Quattro: Gli Inizi.