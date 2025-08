Liam Neeson brutalmente onesto sulla morte di Qui-Gon Jinn: “Sarei dovuto essere un Maestro Jedi”

Attualmente al cinema con Una pallottola spuntata, il candidato all’Oscar Liam Neeson ha recentemente espresso insoddisfazione per il suo personaggio di Maestro Jedi Qui-Gon Jinn in Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, sottolineando che avrebbe dovuto essere un “Maestro Jedi” ma è stato ingannato durante un duello con la spada laser.

“Ho pensato che la mia morte fosse un po’ troppo sdolcinata. Sarei dovuto essere un Maestro Jedi“, ha detto a GQ. ”Il mio personaggio ci è cascato. ‘Oh, ti colpisco in faccia! No, non è vero, ti colpisco allo stomaco’. ‘Oh, mi hai fregato!’ Ma per favore. Non è proprio da Maestro Jedi“. ”Ma comunque è stato fantastico“, ha osservato Neeson parlando dell’esperienza delle riprese.

Liam Neeson è tornato come Qui-Gon in Obi-Wan Kenobi

Più di 20 anni dopo, Liam Neeson ha ripreso il ruolo per una reunion con Ewan McGregor nella serie spin-off della Disney+ Obi-Wan Kenobi. “Mi è piaciuto abbastanza. Era solo una battuta. È stato bello ricrearla e stare con Ewan dopo 18, 20 anni. È stato dolce”, ha ricordato. Riguardo proprio la morte del personaggio, durante il 25° anniversario del prequel lo scorso anno, l’artista di concept e storyboard Iain McCaig ha rivelato che George Lucas aveva in mente un altro finale “molto toccante”, che avrebbe visto Neeson interpretare Obi-Wan fin dall’inizio, con McGregor nel ruolo del suo Padawan, Qui-Gon.

“Quando Obi-Wan muore e Qui-Gon sconfigge Darth Maul e rimane con il suo Maestro mentre questi muore, non solo assume la missione del Maestro, ma ne assume anche il nome”, ha spiegato McCaig a novembre. “Qui-Gon diventa Obi-Wan”. Sebbene questo cambiamento avrebbe portato a una rivelazione più scioccante, il risultato sarebbe stato lo stesso, con l’Obi-Wan di McGregor che avrebbe continuato ad addestrare Anakin Skywalker (Jake Lloyd/Hayden Christensen) e, infine, suo figlio Luke Skywalker (Mark Hamill) nella trilogia originale.