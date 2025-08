Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland condivide le prime foto dal set

Tom Holland offre ai fan un primo assaggio di Spider-Man: Brand New Day. In un post pubblicato domenica su Instagram (lo si può vedere qui), Holland ha condiviso due foto dal set con la didascalia “Spider-Man Brand New Day 1”. Entrambe le immagini mostrano Holland nei panni dell’eroe lanciatore di ragnatele. È in piedi su quello che sembra essere un veicolo blindato, collegato a un cavo da stuntman.

L’anteprima di Holland arriva proprio il giorno dopo che gli account social ufficiali hanno rivelato il nuovo costume di Spider-Man per il nuovo film. Il teaser di presentazione mostra Holland che emerge dall’ombra con il suo nuovo completo, che assomiglia molto di più alla versione dei fumetti che ai suoi precedenti abiti.

Ad oggi, una sinossi generica del film è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.