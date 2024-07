Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin, rinnovata per una seconda stagione la serie Apple Tv+

Apple TV+ ha annunciato oggi la seconda stagione della serie comedy-adventure “Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin“, con Noel Fielding (“The Mighty Boosh”, “The Great British Bake Off”) nel ruolo di Dick Turpin.

Fin dal suo debutto mondiale, “Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin” è stata acclamata come “straordinariamente divertente”, ottenendo rapidamente un punteggio di critica Certified Fresh su Rotten Tomatoes. La serie, “piacevolissima”, ha come protagonista uno “spettacolare” Noel Fielding, che presta “i suoi tempi comici asciutti per creare un personaggio surreale che è sia accattivante che carismatico”, insieme a un cast di “grandi comici”. La seconda stagione promette altre avventure fantastiche per Dick Turpin, con una serie di grandi talenti comici britannici come protagonisti. La prima stagione completa è già disponibile in streaming su Apple TV+.

In “Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin”, Dick Turpin intraprende un viaggio pieno di fughe assurde quando viene nominato capo di una banda di fuorilegge. In questa irriverente rivisitazione ambientata nel XVIII secolo, Dick è il più famoso – ma il più improbabile – dei rapinatori di strada, il cui successo è definito soprattutto dal suo fascino, dalla sua abilità nel dare spettacolo e dai suoi capelli. Insieme alla sua banda di simpatici furfanti, Dick cavalca gli alti e i bassi delle sue nuove imprese, tra cui un incontro con la celebrità.

“Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin” è prodotta per Apple TV+ da Big Talk Studios, parte di ITV Studios, e scritta da Richard Naylor e Jon Brittain con Noel Fielding.

La serie è prodotta esecutivamente da Kenton Allen, Big Talk Studios (produttore pluripremiato ai BAFTA di “Rev”, “The Outlaws”, “Friday Night Dinner”), Noel Fielding, Victoria Grew, Big Talk Studios (“Back”, “We Are Not Alone”), Anthony Wilcox (“This England”) e Ben Palmer (vincitore del BAFTA TV Award e del Rose d’Or Award per “The Inbetweeners” e “The Inbetweeners Movie”), con Richard Naylor e Jon Brittain come co-produttori esecutivi. La serie sarà diretta da Ben Palmer.