Street Fighter: le foto dal backstage rivelano un primo sguardo a Noah Centineo nei panni di Ken Masters

Dopo un’anteprima in silhouette dell’attuale campione indiscusso della WWE Cody Rhodes nei panni di Guile, fedele al look dei videogiochi, sono comparsi online alcuni nuovi scatti del dietro le quinte del film live-action di Street Fighter.

Mentre 50 Cent non indossa l’equipaggiamento da boxe tipico di Balrog, Noah Centineo sfoggia i capelli biondi di Ken Masters. Abbiamo anche un’anteprima del comico Andrew Schulz nei panni di Dan Hibiki.

I fan temevano che Centineo non assomigliasse molto al suo personaggio quando il suo casting è stato annunciato per la prima volta, ma qui sembra aver subito una notevole trasformazione e assomiglia molto a Ken di Street Fighter Alpha.

Anche Andrew Koji è nel cast per il ruolo di Ryu, insieme a Jason Momoa e al compagno di lotta WWE di Cody, Roman Reigns (vero nome Leati Joseph Anoaʻi). Si ritiene che Reigns sia in lizza per interpretare il malvagio Akuma, l’uomo che ha ucciso l’allenatore di Ryu e Ken e suo fratello maggiore Gouken, mentre diverse fonti riportano che Momoa interpreterà Blanka, personaggio dalla pelle verde molto amato dai fan. Il cast include anche Callina Liang nel ruolo di Chun-Li, David Dastmalchian in quello di M. Bison e Orville Peck in quello di Vega.

Sebbene numerosi personaggi siano stati introdotti nel corso degli anni, Ryu e il suo migliore amico/rivale Ken Masters sono rimasti in prima linea nel franchise di videogiochi Street Fighter. Entrambi i lottatori hanno set di mosse molto simili, tra cui il Dragon Punch e la palla di fuoco “Hadoken”.

Hollywood ha tentato di adattare Street Fighter in passato, incluso un film del 1994 che si è rivelato un fiasco. Il film vedeva tra i suoi interpreti Jean-Claude Van Damme, Kylie Minogue, Ming-Na Wen e il compianto Raul Julia, tra gli altri, mentre un film del 2009, Street Fighter: The Legend Of Chun-Li, con l’ex star di Smallville Kristin Kreuk, è stato anch’esso un flop.

Il regista Kitao Sakurai, che è subentrato ai registi originali Danny e Michael Philippou, è probabilmente più noto per aver scritto, diretto e prodotto esecutivamente The Eric Andre Show, e ha anche diretto l’episodio pilota e diversi episodi della prossima serie di Amazon Prime Video Butterfly, così come episodi dell’adattamento del videogioco Twisted Metal di Peacock.