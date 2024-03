Il Canale americano Syfy ha diffuso il promo e la trama di Resident Alien 3×05, l’atteso quinto episodio della terza stagione di Resident Alien.

Nel quinto episodio che si intitola “Lovebird” Asta e D’arcy fanno un passo drastico nel tentativo di riportare Harry in carreggiata.

Cosa sappiamo sulla terza stagione di Resident Alien

Nella terza stagione di Resident Alien, Harry si allea con il generale McCallister per fermare gli alieni grigi, mettendo Asta in pericolo mentre cerca informazioni cruciali. Nel frattempo, D’Arcy è coinvolta negli sforzi di Harry, e Kate sperimenta un disagio a casa, aumentando la tensione per Harry. Mentre Harry accompagna Ben, Kate e Max in una gita di famiglia per raccogliere indizi, sorgono ostacoli inaspettati, mentre Mike e Liv si imbattono in importanti rivelazioni, intensificando la loro lotta contro la minaccia aliena.

Il cast della serie Resident Alien include Alan Tudyk nel ruolo del dottor Harry Vanderspeigle, Sara Tomko nel ruolo di Asta Twelvetrees, Corey Reynolds nel ruolo dello sceriffo Mike Thompson, Alice Wetterlund nel ruolo di D’Arcy Bloom, Levi Fiehler nel ruolo del sindaco Ben Hawthorne, Judah Prehn nel ruolo di Max Hawthorne ed Elizabeth Bowen nel ruolo del vice Liv Baker.