Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer 4: fine delle riprese e anticipa nuovi personaggi con immagini dal dietro le quinte

La quarta stagione di The Lincoln Lawyer ha finalmente terminato le riprese, regalando ai fan alcune emozionanti foto dal dietro le quinte. Dopo tre stagioni, la serie legale di Netflix è diventata una delle preferite dai fan, che chiedono regolarmente quando uscirà la prossima stagione. Gli aggiornamenti sul cast di The Lincoln Lawyer non hanno fatto altro che aumentare l’entusiasmo.

Fortunatamente, il 19 giugno, i co-showrunner Dailyn Rodriguez e Ted Humphrew hanno confermato su Instagram che le riprese della quarta stagione di The Lincoln Lawyer sono ufficialmente terminate, avvicinando il pubblico al prossimo capitolo della storia di Mickey Haller.

La foto mostra il poster di The Lincoln Lawyer con un’emoji che festeggia e coriandoli, accompagnata dalla didascalia: “Congratulazioni! The Lincoln Lawyer ha ufficialmente concluso le riprese della stagione!” Il post di Ted Humphrey su Instagram riportava la stessa immagine con il messaggio: “Grazie al nostro incredibile cast, alla troupe e al team di produzione per una fantastica quarta stagione! Non vediamo l’ora di farvela vedere molto presto!” Sebbene nessuno dei due abbia fornito foto dal dietro le quinte, una nuova membro del cast di The Lincoln Lawyer, Constance Zimmer, ha fornito alcuni piccoli indizi su ciò che ci aspetta.

Le foto dal dietro le quinte, divertenti ma insignificanti dal punto di vista narrativo, la mostrano mentre imita le foto del poster di Manuel Garcia-Rulfo per The Lincoln Lawyer, Garcia-Rulfo che gioca a ping-pong, il team di parrucchieri e truccatori e la porta del suo camerino. Tuttavia, tre foto mostrano l’aula di tribunale in cui lei e Mickey si affronteranno nella quarta stagione di The Lincoln Lawyer. Inoltre, il suo post offre un primo assaggio di Scott Lawrence nei panni del giudice Stone, il giudice che si occupa del caso di Mickey Haller.

Cosa significa la conclusione delle riprese della quarta stagione di The Lincoln Lawyer

C’è stata molta tensione intorno alla quarta stagione di The Lincoln Lawyer, perché non è apparsa in nessuna delle liste di Netflix dei programmi in uscita nel 2025. Inizialmente, l’uscita era prevista per l’inizio del 2026, costringendo i fan ad aspettare un anno e mezzo tra una stagione e l’altra. Tuttavia, la notizia che la quarta stagione di The Lincoln Lawyer è stata completata suggerisce che i fan potrebbero vedere la serie prima del previsto. Anche se non c’è una data di uscita, Ted Humphreys ha promesso che sarà “molto presto”. Sebbene si tratti di un termine relativo, più di sei mesi non sembrano corrispondere a questa definizione.

Inoltre, le ultime stagioni 2 e 3 di The Lincoln Lawyer hanno avuto solo 4 e 3 mesi, rispettivamente, tra la fine delle riprese e l’uscita della stagione. Pertanto, la migliore stima della data di uscita della quarta stagione di The Lincoln Lawyer è settembre o ottobre 2025. Anche se ci volesse un po’ più di tempo, dovrebbe comunque arrivare prima della fine dell’anno, a meno che non ritardino l’uscita per qualche motivo imprevisto.