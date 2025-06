The Waterfront non è ancora stato rinnovato, ma il creatore dello show rivela di avere già in programma tre stagioni.

Sebbene non ci siano ancora conferme sul rinnovo di The Waterfront, lo sceneggiatore della serie ha già in mente un futuro per essa. The Waterfront è stata trasmessa per la prima volta su Netflix il 19 giugno e è già diventata un successo immediato in streaming, raggiungendo il primo posto nelle classifiche della piattaforma. Nonostante il punteggio del 67% assegnatole dalla critica su Rotten Tomatoes, la serie ha immediatamente dimostrato di essere molto apprezzata dal pubblico. Il cast è composto da Jake Weary (Animal Kingdom), Melissa Benoist (Supergirl), Holt McCallany (Mindhunter) e Maria Bello (Prisoners). Lo showrunner Kevin Williamson è noto per il suo lavoro nella serie Scream, Dawson’s Creek, The Vampire Diaries e altro ancora.

Durante un’intervista con ScreenRant per The Waterfront, il creatore Kevin Williamson ha rivelato di avere già in programma una seconda e una terza stagione. Williamson è evidentemente appassionato della serie e, dopo l’esperienza di scrittura della prima stagione, ha acquisito una certa sensibilità nei confronti degli attori e dei loro personaggi, sapendo dove portarli in futuro. Ha dichiarato: “Penso che la serie possa solo migliorare”, indicando che sa come alzare il livello dopo il finale della prima stagione. Leggi la sua citazione completa qui sotto:

Qual è il tuo piano generale o cosa ne pensi di The Waterfront? Onestamente, penso che sarà un grande successo. Personalmente, mi ha molto coinvolto, l’ho guardato tutto d’un fiato senza alzarmi. Quindi sono curioso di sapere cosa ne pensi. Finisce con un “e adesso?”.

Kevin Williamson: È proprio un “e adesso?”. Spero davvero che la gente lo guardi e reagisca, così potremo avere una seconda stagione. Ho appena capito chi sono questi attori nei loro ruoli e mi piacerebbe avere la possibilità di scrivere per loro e approfondirli. Penso che la serie possa solo migliorare. Ho già in mente un’intera seconda stagione e, francamente, anche una terza. Quindi spero di avere la possibilità di raccontare quelle storie. Penso che sia una serie divertente, diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto. Spero solo che piaccia al pubblico.

Cosa significano i piani di Kevin Williamson per più stagioni di The Waterfront

Gli ingredienti chiave per una serie di lunga durata sono la passione creativa e il successo in termini di audience, e la citazione di Kevin Williamson sulla serie soddisfa il primo requisito. Mentre molte serie falliscono a causa della mancanza di una pianificazione a lungo termine, il veterano produttore cinematografico e televisivo sa già dove vuole portare questa storia, e questo continuerà ad essere vantaggioso man mano che la serie andrà avanti. Al momento, le recensioni della critica non sono fantastiche, ma questo potrebbe non avere importanza se la serie continuerà ad avere successo su Netflix.

Il successo in termini di audience è il secondo requisito, spesso più difficile da soddisfare, poiché dipende dalla benevolenza dell’algoritmo di una piattaforma di streaming. Tuttavia, solo un giorno dopo l’uscita della serie, The Waterfront è al primo posto nella classifica degli Stati Uniti, superando titoli come Ginny & Georgia, Tirese Sirens, che hanno dominato la classifica per settimane. La serie dovrà mantenere questo successo, ma è senza dubbio un inizio promettente.