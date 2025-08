Matt Smith sarà il villain in Star Wars: Starfighter con Ryan Gosling

Dopo aver combattuto per la Casa Targaryen, Matt Smith è pronto a combattere in una galassia lontana lontana. La star di House of the Dragon si unirà a Ryan Gosling in Star Wars: Starfighter della Lucasfilm. Anche Mia Goth è a bordo, con Shawn Levy alla regia. Jonathan Tropper ha scritto la sceneggiatura.

Non è stato possibile contattare Lucasfilm e i rappresentanti di Matt Smith per un commento. Le riprese del film inizieranno questo autunno e l’uscita è prevista per il 28 maggio 2027. Sebbene i dettagli esatti su chi interpreterà Smith siano vaghi, alcune fonti affermano che avrà uno dei ruoli da cattivo. Il casting del progetto si è avviato nelle ultime due settimane, e Levy ha incontrato diversi attori per questo ruolo chiave.

I dettagli di Star Wars: Starfighter sono stati svelati ad aprile durante l’evento Star Wars Celebration a Tokyo. Il film è ambientato cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker, che ha concluso la saga degli Skywalker e attualmente è l’ultimo lungometraggio cronologicamente incentrato sulla linea temporale di Star Wars.

Smith ha appena terminato la seconda stagione della serie spin-off di successo della HBO, House of the Dragon, e la terza stagione dovrebbe entrare in produzione il prossimo anno. Prossimamente, ha in programma il thriller di Sony e Darren Aronofsky Caught Stealing, in cui recita al fianco di Austin Butler. Ha anche recitato nella miniserie The Death of Bunny Monro.