Matthew McConaughey e Nic Pizzolatto di nuovo insieme per Netflix

Netflix ha vinto la battaglia delle offerte per una nuova serie con Matthew McConaughey e Cole Hauser, ideata da Nic Pizzolatto. Variety ha confermato che il progetto è attualmente in fase di sviluppo presso Netflix, anche se gli accordi definitivi con i due protagonisti sono ancora in fase di definizione. I dettagli della trama sono scarsi, a parte il fatto che McConaughey e Hauser interpreteranno due fratelli. La produzione sarà curata invece da Skydance Sports.

La serie segna un’altra reunion per McConaughey e Pizzolatto, dopo la loro collaborazione di grande successo nella prima stagione di True Detective su HBO. I due avrebbero dovuto collaborare nuovamente al progetto FX Redeemer, ma la serie alla fine non è andata avanti. Recentemente è stato però riferito che McConaughey reciterà in un film basato sui libri “Mike Hammer” di Mickey Spillane e Max Allan Collins, con una sceneggiatura di Pizzolatto.

Si tratta anche di una nuova reunion televisiva dai tempi di True Detective per McConaughey, che reciterà al fianco del suo co-protagonista della prima stagione Woody Harrelson nella commedia Brothers di Apple TV+. La serie è ispirata alla vera amicizia tra i due attori e le riprese sono state recentemente completate.

Per quanto riguarda Hauser, egli è noto soprattutto per aver interpretato Rip Wheeler nella serie di successo della Paramount Yellowstone. Hauser e la sua co-protagonista, Kelly Reilly, reciteranno poi in uno spin-off della serie che ha recentemente aggiunto al cast la candidata all’Oscar Annette Bening.

Pizzolatto, invece, è famoso soprattutto per True Detective, ma è anche un romanziere pluripremiato. I suoi libri sono stati tradotti in oltre 30 lingue ed è stato candidato più volte agli Emmy e ai Golden Globe, oltre ad aver vinto due Writer’s Guild Awards. Tra i suoi lavori recenti figura il suo primo film come sceneggiatore e regista, “Easy’s Waltz”, che sarà presentato in anteprima al TIFF a settembre.