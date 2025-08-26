House of the Dragon – Stagione 3: ecco quando termineranno le riprese!

La terza stagione di House of the Dragon è attualmente in produzione e la star Olivia Cooke ha ora fornito alcuni aggiornamenti sulla data di conclusione delle riprese dei nuovi episodi. Durante l’intervista di Liam Crowley di ScreenRant l’attrice, che nella serie interpreta la regina Alicent Hightower, ha infatti fornito un aggiornamento sulla data di conclusione delle riprese della terza stagione. “Abbiamo iniziato ad aprile, quindi finiremo ad ottobre. Siamo oltre la metà ed è enorme”, ha affermato. “La portata di questa stagione è incredibile. In realtà è assurda. È davvero assurda e ci sono molte acrobazie pratiche ed enormi. È pazzesca”, ha poi aggiunto l’attrice.

Quando sarà disponibile la Stagione 3

Come ha spiegato Olivia Cooke, le riprese della terza stagione di House of the Dragon sono iniziate ad aprile, anche se la produzione effettiva è partita a marzo, e dovrebbero concludersi ad ottobre. Cooke dice che le riprese di House of the Dragon sono “più che a metà”. House of the Dragon viene girato principalmente nel Regno Unito, anche se alcune parti della prima stagione sono state girate in Spagna. HBO non ha ancora annunciato ufficialmente quando uscirà la terza stagione nel 2026, ma le due stagioni precedenti sono state trasmesse in estate, quindi l’estate 2026 è un’ipotesi plausibile.

LEGGI ANCHE: House Of The Dragon – Stagione 3: cast, trama e tutto quello che sappiamo

Il cast della stagione 3 di House of the Dragon

House of the Dragon è l’amatissima saga ambientata 200 anni prima degli eventi citati nella serie dei record “Il Trono di Spade”. Tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, questa racconta la storia della leggendaria Casa Targaryen.