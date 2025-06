Ironheart: i nuovi promo mostrano l’intraprendenza di Riri!

Riri Williams è un’eroina o una supercriminale in erba? Nei nuovi promo della prossima serie Ironheart dei Marvel Studios in arrivo su Disney+, gli spettatori hanno una rapida occhiata a ciò che è stato necessario per dare vita all’armatura di Riri e vengono anche presentati all’equipaggio di The Hood, in stile Ocean’s 11. In base ai filmati pubblicati, sembra che Riri sia disposta a infrangere la legge pur di ottenere i pezzi necessari per costruire la sua nuova armatura.

Considerando il ruolo chiave di Riri in Black Panther: Wakanda Forever, il suo ritorno negli Stati Uniti solleva alcune domande intriganti. Il Wakanda le ha semplicemente permesso di andarsene senza che nessuno la sorvegliasse, nonostante le conoscenze acquisite e la tecnologia a cui è stata esposta?

Con le impareggiabili risorse tecnologiche di Wakanda, vale la pena chiedersi perché Riri abbia scelto di andarsene. Rimanere in Wakanda non avrebbe offerto l’ambiente ideale per sviluppare la sua armatura e le sue idee?

Quello che sappiamo di Ironheart

Ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, la serie Ironheart di Marvel Television mette a confronto la tecnologia con la magia quando Riri Williams (Dominique Thorne), una giovane e geniale inventrice determinata a lasciare il segno nel mondo, torna nella sua città natale, Chicago.

La sua innovativa interpretazione della costruzione di armature di ferro è brillante, ma nel perseguire le sue ambizioni, si ritrova coinvolta con il misterioso ma affascinante Parker Robbins, alias “The Hood” (Anthony Ramos).

La serie vede la partecipazione anche di Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Manny Montana, Matthew Elam e Anji White. Chinaka Hodge è la sceneggiatrice e produttrice esecutiva; gli episodi sono diretti da Sam Bailey e Angela Barnes.

I primi tre episodi di Ironheart debutteranno su Disney+ il 24 giugno 2025.