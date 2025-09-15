HomeSerie TvNews

Monster: La storia di Ed Gein, trailer del buovo capitolo di Monster

Monster: La storia di Ed Gein

Netflix ha diffuso il trailer e le nuovi immagini di Monster: La storia di Ed Gein. L’attesissimo nuovo capitolo della serie antologica Monster, creata da Ryan Murphy e Ian Brennan e che vede Charlie Hunnam nel ruolo di Ed Gein, sarà disponibile solo su Netflix dal 3 ottobre 2025.

La trama di Monster: La storia di Ed Gein

Serial killer. Profanatore di tombe. Psicopatico. Nelle gelide campagne del Wisconsin degli anni ‘50, un uomo solitario, all’apparenza cordiale e dai modi gentili di nome Eddie Gein vive tranquillamente in una fattoria fatiscente, nascondendo una casa degli orrori così raccapricciante da ridefinire l’incubo americano. Spinto dall’isolamento, dalla psicosi e da una completa ossessione per la madre, i crimini perversi di Gein hanno dato vita a un nuovo tipo di mostro destinato a tormentare Hollywood per decenni. Da Psyco a Non aprite quella porta, fino a Il silenzio degli innocenti, la macabra eredità di Gein ha dato vita a mostri immaginari modellati sulla sua immagine, alimentando un’ossessione culturale per la perversione criminale. Ed Gein non ha solo influenzato un genere, ma è diventato un modello per l’horror moderno.

La rivoluzionaria serie antologica di Ryan Murphy e Ian Brennan torna per la sua terza stagione, la più agghiacciante finora. Monster: La storia di Ed Gein racconta come un uomo semplice di Plainfield, nel Wisconsin, sia diventato il più grande mostro della storia, rivelando al mondo la verità più orribile di tutte: i mostri non nascono, ma sono creati… da noi.

