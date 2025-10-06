Charlie Hunnam: 10 cose che non sai sull’attore

Dall’iconico Sons of Anarchy a Rebel Moon, fino alle nuove sfide su Apple TV+, Charlie Hunnam è uno degli attori britannici più versatili della sua generazione. Con il suo fascino ruvido e il carisma da protagonista, ha saputo conquistare pubblico e critica muovendosi con naturalezza tra cinema d’autore e grandi blockbuster. Ecco 10 curiosità e fatti poco noti su Charlie Hunnam.

Charlie Hunnam: i film e le serie in cui ha recitato

10. Ha partecipato a noti lungometraggi. Hunnam debutta al cinema in Che fine ha fatto Harold Smith? (1999), ma si fa notare con Abandon – Misteriosi omicidi (2002), Ritorno a Cold Mountain (2003) e Hooligans (2005). Seguono I figli degli uomini (2006), Pacific Rim (2013) e Crimson Peak (2015). Negli anni successivi recita in Civiltà perduta (2016), King Arthur – Il potere della spada (2017), Papillon (2017), Triple Frontier (2019), The Gentlemen (2020). e Rebel Moon – Parte 1 e 2 (2023–2024) di Zack Snyder. Sul fronte seriale, ha conquistato la critica con Shantaram (2022), dramma Apple TV+ tratto dal romanzo di Gregory David Roberts, e con Monster: La storia di Ed Gein (2025), antologia true crime di Netflix. È inoltre impegnato nella nuova serie Criminal (2026), sempre per Apple TV+, ispirata ai fumetti di Ed Brubaker.

Charlie Hunnam in Sons of Anarchy

9. È noto per le serie TV. Prima di Hollywood, Hunnam si afferma in TV: dopo Queer as Folk (1999-2000) e Undeclared (2001-2003), diventa una star mondiale con Sons of Anarchy (2008-2014), dove interpreta Jackson “Jax” Teller. Il personaggio ribelle e tormentato gli regala fama internazionale e una candidatura ai Critics Choice Awards. Dopo quella esperienza, l’attore ha alternato cinema e televisione, tornando sul piccolo schermo con ruoli più maturi e complessi come in Shantaram e Monster: La storia di Ed Gein.

Charlie Hunnam: ha avuto una moglie

8. È stato sposato. Ancora sconosciuto, l’attore si presenta nel 1999 ai provini per la serie Dawson’s Creek. Pur non ottenendo alcun ruolo, qui conosce l’attrice Katharine Towne, con la quale dopo solo un mese convola a nozze. Tuttavia, la coppia non dura a lungo, e nel 2002 annunciano il divorzio.

Charlie Hunnam ha una fidanzata

7. Ha una relazione sentimentale. Dal 2005 l’attore è legato sentimentalmente a Morgana McNeils, designer di gioielli che vanta anche un proprio marchio personale. Piuttosto riservati, i due non hanno mai condiviso particolari aspetti della loro vita privata, limitandosi a farsi vedere insieme durante particolari eventi di gala.

Charlie Hunnam e il suo fisico

6. È noto per la sua forma fisica. Nel corso degli anni l’attore ha ricoperto diversi ruoli che richiedevano una forma fisica eccellente. L’attore ha infatti dichiarato di essere particolarmente attento a riguardo, praticando regolarmente esercizi fisici come anche molta attività sessuale, a suo giudizio fondamentale per tenersi in forma.

Charlie Hunnam in King Arthur

5. Si è allenato duramente. Per ricoprire il ruolo di Re Artù, l’attore aveva promesso a sé stesso che avrebbe raggiunto la miglior forma fisica possibile. Per raggiungere il suo scopo, Hunnam si impegnò ad eseguire oltre 500 addominali ogni giorno. Alla fine, riuscì nel suo intento, sfoggiando un fisico inedito e calzante per il ruolo.

4. È l’unico film da cui non ha sottratto nulla. L’attore è noto per essere solito portarsi via con sé, come ricordo, abiti o oggetti dai set a cui prende parte. Ha tuttavia dichiarato che quello di King Arthur è l’unico da cui non ha sottratto nulla.

Charlie Hunnam in Papillon

3. Aveva rifiutato il ruolo. Quando all’attore fu proposto il ruolo di Henri Charrière nel film Papillon, remake dell’originale con Steve McQueen, l’attore rifiutò non convinto del progetto e intimorito dal paragone con l’originale. Al suo posto venne scelto allora un altro attore, mentre Hunnam cominciava a pentirsi della sua scelta. Nel momento in cui l’attore scelto rinunciò al ruolo per altri impegni, Hunnam si impose per avere il ruolo.

2. Ha perso molto peso. Al momento delle riprese, l’attore aveva da poco terminato il set di Civiltà perduta, per cui aveva perso un totale di 18 chili. Per interpretare il suo ruolo in Papillon ha dovuto poi perdere ulteriore peso attraverso una dieta particolarmente stressante, arrivando ad un digiuno di circa dieci giorni.

Charlie Hunnam: età e altezza

1. Charlie Hunnam è nato a Newcastle upon Tyne, in Inghilterra, il 10 aprile 1980. L’attore è alto complessivamente 183 centimetri.

Leggi il nostro approfondimento su The Gentlemen, la serie Netflix ispirata al film di Guy Ritchie .

Fonte: IMDb