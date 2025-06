Motorheads è basato su una storia vera?

Motorheads, serie Prime Video, segue un gruppo di adolescenti di Ironwood, in Pennsylvania, che si dedicano alla costruzione di auto e sfogano la loro rabbia gareggiando per le strade. La storia segue i gemelli Zac e Caitlin che si trasferiscono con la madre Samantha dalla loro casa di Brooklyn alla città natale di quest’ultima, per stare con lo zio Logan Maddox. Il padre, Christian Maddox, era una leggenda locale delle corse automobilistiche scomparso 17 anni prima durante un inseguimento in auto dopo una rapina. Ex meccanico della NASCAR, Logan gestisce attualmente un’officina meccanica nel suo fienile trasformato in garage. Caitlin ama le auto ed è entusiasta di lavorare e imparare al fianco dello zio.

Tuttavia, all’inizio Zac vuole solo stare tranquillo e staccarsi dall’eredità del padre. Ben presto incontrano altri adolescenti del posto, tra cui il loro vicino Marcel Crawford, Alicia Whitaker, Kiara Gibbons, Harris Bowers e Curtis Young, che frequentano tutti la stessa scuola. Harris e Zac litigano subito, e Caitlin, Marcus e Curtis si schierano con quest’ultimo. Decidono di riparare una Dodge Charger gialla di proprietà di Christian e di sfidare Harris in una gara di accelerazione. Questo dramma adrenalinico sul passaggio all’età adulta affronta temi universali come l’amicizia e la rivalità, insieme all’eccitazione sfrenata delle corse su strada.

Motorheads esplora la cultura delle gare di accelerazione in Pennsylvania

Motorheads è ambientato nella città immaginaria di Ironwood, vicino a Filadelfia, in Pennsylvania. Descritto dal regista dell’episodio pilota, Neil Burger, come un incrocio tra “The Fast and the Furious” e “Friday Night Lights”, lo show dipinge un quadro realistico della cultura delle corse clandestine su strada, che risale a oltre mezzo secolo fa. Lo stato è sede della pista abbandonata Nu-Be, inaugurata nel 1969. La pista, lunga 1/8 di miglio, è stata chiusa all’inizio degli anni ’80 dopo che i proprietari hanno smesso di pagare le tasse. Sebbene di breve durata, ha contribuito a promuovere lo spirito di cameratismo tra i piloti e gli appassionati di auto di Filadelfia.

Lo stato della Pennsylvania ha prodotto molte leggende dello sport delle gare di accelerazione, come Kenneth Dale “Kenny” Bernstein, Russell James “Jim” Liberman, Joe Amato e Bruce Larson, tra gli altri. Questo sport è stato rappresentato numerose volte sul grande schermo, ad esempio in “Snake & Mongoose” (2013), “Heart Like A Wheel” (1983), ‘Burnout’ (1979) e “Wheels of Fire” (1973).

Attualmente, Filadelfia sta assistendo a un aumento delle corse su strada a scapito della sicurezza pubblica. Nel settembre 2024, secondo quanto riferito, centinaia di auto hanno partecipato a gare di accelerazione in varie parti della città, con acrobazie che prevedevano l’uso di lanciafiamme. Mentre molti si sono radunati per assistere agli eventi, altri cittadini erano terrorizzati, il che ha portato a una forte repressione da parte della polizia. Così, il mondo immaginario di “Motorheads” sembra radicato nella realtà del suo contesto e incarna tutti gli aspetti della sottocultura per raccontare agli spettatori una storia ben fondata.

La storia immaginaria di Motorheads cattura il vero amore per le auto del suo protagonista

Sebbene Motorheads sia un’opera di fantasia creata dalla mente dello showrunner John A. Norris, l’attore Michael Cimino, che interpreta Zac, incarna il termine nel suo senso più vero. La star venticinquenne è sempre stata un appassionato di auto e da bambino collezionava Hot Wheels. In un’intervista al LA Times, ha ricordato di aver costruito piste da corsa per le macchinine con suo padre e di aver giocato insieme a lui al videogioco di corse automobilistiche “Forza” quando era più grande. Michael ha rivelato che i suoi zii erano piloti di dragster e che suo nonno gli ha insegnato a lavorare sulle auto e a ricostruire i motori, gettando così solide basi per la sua passione. “Ho costruito una Miata del 2002 con motore sovralimentato”, ha raccontato la star di “Love, Victor”. “Ho una piccola serie su TikTok che sto montando, in cui mi vedete mentre la costruisco con il mio amico Justin e mio cugino, e che inizierò a pubblicare molto presto”.

Da quando Michael ha firmato con la Creative Artists Agency, ha aspettato un progetto che unisse la sua passione per le auto e la recitazione. Quindi, quando ha ricevuto la sceneggiatura di “Motorheads”, era sicuro che avrebbe ottenuto il ruolo. L’affinità di Michael per le auto lo ha aiutato a ottenere la parte nella serie, ha confermato il showrunner Norris, che ha seguito l’audizione insieme al produttore esecutivo Jason Seagraves. Hanno ricevuto molte audizioni da persone che fingevano di essere esperte di auto per ottenere la parte e inizialmente hanno pensato che Michael fosse uno di loro. Tuttavia, quando quest’ultimo ha parlato di costruire un’auto e ha mostrato loro il suo lavoro in corso che stava portando con sé a Los Angeles su Zoom, hanno capito che era un vero appassionato. “Quell’energia è reale. Ogni parte di lui lo è”, ha aggiunto Norris.

Partecipare al salone automobilistico annuale Tokyo Auto Salon ha aiutato Michael a familiarizzare con la sottocultura della costruzione di auto e delle corse. Ha stretto contatti e ha assistito alla scena underground, giungendo alla conclusione che il mondo degli appassionati di motori non è semplicemente un modo per divertirsi, ma anche un “simbolo di espressione di sé” e di ribellione. Questo spirito è canalizzato nel suo personaggio, Zac, che decide di affrontare il bullo della scuola, Harris, in “Motorheads”. Mentre nella serie originale Amazon le scene di guida sono state interpretate da stuntman, Michael spera di dare maggiore autenticità a questi ruoli in futuro interpretandoli lui stesso. L’attore ha ottenuto il certificato di stuntman e spera di emulare il suo modello, Tom Cruise, nei prossimi giorni.