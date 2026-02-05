Halstead e Upton tornano ufficialmente nel trailer del crossover di One Chicago del 2026

Il primo trailer ufficiale del crossover One Chicago 2026 ha già acceso l’entusiasmo dei fan, promettendo un evento ancora più intenso rispetto allo scorso anno. A distanza di dodici mesi dal ritorno della tradizione NBC, Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med tornano a intrecciare le loro storie in un unico grande racconto corale. Ma questa volta, a rendere il crossover davvero speciale, sono due presenze che nessuno si aspettava più di rivedere insieme.

Un ritorno che cambia il peso emotivo del crossover

NBC ha diffuso il trailer tramite TVPromos, mostrando una sequenza serrata di immagini cariche di tensione: esplosioni, soccorsi estremi e squadre costrette a collaborare in condizioni limite. Tra le scene più spettacolari spicca anche Herrmann coinvolto in una violenta deflagrazione, segnale che l’evento non risparmierà nessuno. Tuttavia, il momento che ha davvero catturato l’attenzione del pubblico è un altro: il ritorno a Chicago di Jay Halstead e Hailey Upton, due ex membri dell’Intelligence Unit che hanno segnato profondamente la storia di Chicago P.D.

Il crossover del 2025 aveva puntato soprattutto sull’azione, raccontando la collaborazione tra Firehouse 51, l’Intelligence e il Gaffney Medical Center dopo l’esplosione di un edificio cittadino. Era stato un modo efficace per riallineare le serie dopo numerosi cambi di cast. L’edizione 2026, invece, sembra voler giocare su una leva diversa: il peso emotivo di personaggi familiari e di relazioni rimaste in sospeso.

Halstead e Upton: una ferita narrativa ancora aperta

L’uscita di scena di Jesse Lee Soffer nei panni di Jay Halstead e la successiva conclusione del percorso di Hailey Upton avevano lasciato una parte consistente del pubblico profondamente insoddisfatta. La gestione della loro relazione, sia professionale che personale, aveva generato forti critiche, culminate in una separazione raccontata in modo brusco e poco risolutivo. Il trailer del crossover 2026 suggerisce che tra i due non ci sia stata alcuna reale riconciliazione nell’anno trascorso lontano dall’Intelligence, anche se alcune battute lasciano spazio all’ambiguità.

Proprio per questo, riportare insieme Halstead e Upton offre a NBC e alla Wolf Entertainment l’occasione di rimettere mano a una storyline che molti fan considerano incompleta. Non è detto che questo ritorno si traduca in una presenza stabile: Tracy Spiridakos è infatti pronta a debuttare con una nuova serie su USA Network, rendendo improbabile un rientro a lungo termine del personaggio di Upton. Eppure, anche una partecipazione limitata basta a riaprire possibilità narrative che fino a poco tempo fa sembravano definitivamente chiuse.

In attesa della messa in onda del crossover, una cosa appare chiara: One Chicago punta ancora una volta a unire spettacolo e continuità emotiva, dimostrando che certi legami, anche quando sembrano spezzati, possono tornare a contare nel momento più inaspettato.