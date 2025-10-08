Petra – Stagione 3, da oggi su Sky Cinema e NOW

Da oggi, 8 ottobre, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW arriva la prima delle due nuove storie di Petra – Stagione 3, Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi per la regia di Maria Sole Tognazzi.

Ne Il silenzio dei chiostri ritroviamo una Petra Delicato in una veste inedita: vive con il compagno Marco e i suoi tre figli, affrontando un nuovo equilibrio familiare che la mette alla prova sul piano personale. Ma i cambiamenti privati non rallentano la sua attività di Ispettrice a Genova: un omicidio legato al furto di una reliquia la trascina nel mondo dei furti d’arte e nei segreti di un convento di suore.

Paola Cortellesi torna a vestire i panni dell’iconica ispettrice Petra Delicato, affiancata dall’inseparabile Andrea Pennacchi nel ruolo del viceispettore Antonio Monte. Nel cast ritornano Manuela Mandracchia, nei panni di Beatrice, moglie di Monte, e Francesco Colella in quelli di Marco, l’ironico e irriverente fidanzato di Petra; infine, Suor Adriana, la madre superiora del convento in cui è ambientata questa storia, è Laura Marinoni.

Le due nuove storie di questa terza stagione, prodotte da Sky Studios e Cattleya – parte di ITV Studios – in collaborazione con BETA FILM e il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi e basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett – Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa – entrambe edite in Italia da Sellerio.

La trama della prima nuova storia di Petra – Stagione 3

Ritroviamo Petra immersa in un inedito equilibrio domestico e alle prese con un nuovo, complicatissimo caso: un omicidio con furto di reliquia all’interno di un convento. Nel tentativo di venirne a capo, Petra e Antonio dovranno immergersi nel mondo dei furti d’arte e nella riservatissima comunità di suore, entrando così in contatto con un’idea di comunità che toccherà Petra più da vicino di quanto pensasse.

Petra – Stagione 3 va in onda mercoledì 8 e 15 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky sarà disponibile on demand anche in 4K. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.