Matt Dillon sarà il papà di Stallone in I Play Rocky

Il candidato all’Oscar Matt Dillon (Crash) è stato scelto per interpretare Frank Stallone Sr., padre di Sylvester Stallone, in I Play Rocky di Amazon MGM Studios, il film sul making of di Rocky diretto da Peter Farrelly, in cui Anthony Ippolito interpreta un giovane Sylvester.

Immigrato negli Stati Uniti dall’Italia da adolescente, Stallone Sr. era un parrucchiere che nel corso della sua vita ha aperto una serie saloni di barbieri, centri e scuole di bellezza lungo la costa orientale. Come raccontato in Sly, il documentario Netflix del 2023, Stallone Sr. era un uomo complicato: laborioso e carismatico, ma allo stesso tempo violento sia fisicamente che emotivamente nei confronti del figlio. Nel documentario, Sylvester ricorda: “Mio padre era Rambo nella realtà. Non si è mai risolto nulla verbalmente”. Ciononostante, Stallone cercò l’approvazione del padre per tutta la vita, anche attraverso la sua arte. Gli organizzò un cameo in Rocky del 1976, come cronometrista.

Scritto da Peter Gamble, I Play Rocky è presentato come un’elettrizzante storia vera su un attore sconosciuto con l’incrollabile convinzione di non essere destinato solo a scrivere Rocky, ma anche a essere Rocky Balboa. Rifiutato ogni volta, Stallone punta tutto su se stesso, mantenendo la linea per interpretare il ruolo principale contro ogni previsione. Il risultato è la storia di un perdente per eccellenza dietro il film di un perdente per eccellenza.

Come annunciato in precedenza, Stephan James interpreta anche Carl Weathers, l’attore che ha interpretato il rivale di Rocky, diventato amico e mentore, Apollo Creed, nel corso della saga cinematografica. AnnaSophia Robb è stata annunciata questa mattina per interpretare la prima moglie di Sylvester Stallone, Sasha Czack. Toby Emmerich e Christian Baha stanno producendo il film, destinato all’uscita nelle sale cinematografiche, mentre FilmNation Entertainment si occuperà dei servizi di produzione e delle vendite internazionali.

Matt Dillon ha ottenuto la nomination all’Oscar per un ruolo di simile autorevolezza a quello che sta affrontando in I Play Rocky. Si tratta di John Ryan, l’agente razzista e moralmente corrotto del LAPD in Crash, film vincitore del premio come miglior film di Paul Haggis. Ha mostrato le sue doti drammatiche in una miriade di altri progetti, che vanno da I ragazzi della 56ª strada e Rusty il selvaggio a Drugstore Cowboy, sebbene sia altrettanto noto per le sue doti comiche mostrate in film come Tutti pazzi per Mary.

Apparso di recente in Asteroid City di Wes Anderson e nella serie Apple High Desert, l’attore è rappresentato da UTA, The Artists Partnership, Untitled Entertainment e Heller Law.