Elijah Wood ha letto la sceneggiatura di Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum. Sarà nel film?

Sembra che Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum di Andy Serkis si stia rivelando una reunion per il cast e la troupe dell’acclamata trilogia di Peter Jackson di quanto pensassimo.

Sebbene Serkis (Gollum) sia l’unico attore confermato a riprendere il suo ruolo, sembra probabile che Sir Ian McKellen (Gandalf) e Viggo Mortensen (Aragorn) torneranno, e Orlando Bloom (Legolas) ha lasciato intendere che potrebbe apparire anche lui. Ora, Elijah Wood ha lasciato intendere che tornerà nei panni di Frodo Baggins.

Wood ha dichiarato quanto segue durante un’apparizione al DesertCon in Messico durante il fine settimana (tramite CBR). “Beh, non posso dire nulla al riguardo. Ne so parecchio. L’ho letto. È davvero bello. Ci sono delle persone meravigliose coinvolte. La cosa più emozionante è che si tratta di riunire il team creativo. I cervelli dietro Il Signore degli Anelli, Fran, Peter, Philippa, sono tutti fortemente coinvolti.”

“E poi, gli stessi scenografi. Sarà girato in Nuova Zelanda”, ha continuato. “Quindi, porterà con sé una tale continuità con così tante persone che hanno fatto parte de Il Signore degli Anelli, e ne sono davvero entusiasta. È come rimettere in funzione quella vecchia macchina con tutte le persone giuste.”

Non siamo sicuri che Elijah Wood abbia rivelato più di quanto volesse, ma se ha letto la sceneggiatura, ci sono ottime probabilità che sia a bordo! Certo, potrebbe aver ricevuto la sceneggiatura per sondare il suo interesse, ma qualcosa ci dice che vedremo Frodo in questo film, anche se solo per un paio di scene.

Non siamo sicuri di come questi attori saranno ringiovaniti per interpretare versioni più giovani dei loro personaggi, ma Serkis ha precedentemente ipotizzato che potrebbe essere utilizzata l’intelligenza artificiale.

Le dichiarazioni di Peter Jackson

“È un onore e un privilegio tornare nella Terra di Mezzo con il nostro caro amico e collaboratore, Andy Serkis, che ha un conto in sospeso con quel puzzolente di Gollum!”, hanno dichiarato Peter Jackson, Philippa Boyens e Fran Walsh in una dichiarazione in occasione dell’annuncio del film. “Come fan di lunga data della vasta mitologia del Professor Tolkien, siamo orgogliosi di lavorare con Mike De Luca, Pam Abdy e l’intero team della Warner Bros. per un’altra epica avventura!”

“Sì … “Per oltre due decenni, gli spettatori hanno abbracciato la trilogia cinematografica del Signore degli Anelli per l’innegabile dedizione che Peter, Fran e Philippa hanno dimostrato nel proteggere l’eredità delle opere di Tolkien e per garantire che il pubblico potesse sperimentare l’incredibile mondo da lui creato in un modo che onorasse la sua visione letteraria”, hanno aggiunto i responsabili cinematografici di WBD, Pam Abdy e Michael De Luca. “Siamo onorati che abbiano accettato di essere nostri partner per questi due nuovi film. Con Andy a bordo per dirigere Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum (*WT), continuiamo un importante impegno per l’eccellenza che è un vero segno distintivo di come tutti noi vogliamo avventurarci in avanti e contribuire ulteriormente alla storia cinematografica del Signore degli Anelli”.

Quando si svolgerà Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum?

Il mondo costruito da Tolkien ne Il Signore degli Anelli è vasto e comprensivo, con molte storie lasciate in sospeso attraverso la Prima, la Seconda e la Terza Era. Descrivendo la regia del prossimo film come “un sogno che si avvera“, Andy Serkis ha rivelato che il progetto è quello di raccontare le storie non sfruttate di questo mondo. “Abbiamo iniziato a parlarne circa otto mesi fa“, ha ricordato l’attore. “Dicevano: ‘Andy vogliamo davvero rinvigorire la Terra di Mezzo. Ci sono così tante storie nuove che vogliamo coinvolgere“.

Dato che Gollum incontra la sua fine tra le fiamme del Monte Fato verso la fine de Il ritorno del Re, è lecito aspettarsi che il film si svolgerà prima di quegli eventi, idealmente anche prima che Frodo intraprenda il suo viaggio. Questo suggerisce che personaggi iconici come Aragorn, Boromir, Gandalf e Legolas potrebbero tornare in qualche modo, come suggerisce Serkis. Viggo Mortensen, che ha interpretato Aragorn nella trilogia originale, si è detto interessato se la trama è quella giusta.