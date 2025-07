Pluribus: la serie fantascientifica di Vince Gilligan per Apple TV+ ottiene un trailer sottilmente sinistro

La serie fantascientifica di Vince Gilligan per Apple TV+ Pluribus ottiene un trailer sottilmente sinistro con una star di Better Call Saul, mentre il mistero dello show cresce. Mentre Breaking Bad è considerata una delle migliori serie TV poliziesche di tutti i tempi, Pluribus è un thriller fantascientifico che segue Carol, la persona più infelice del mondo incaricata di salvare la Terra dalla felicità.

Ora Apple TV+ ha pubblicato un nuovo teaser di Pluribus, che vede la star di Better Call Saul Rhea Seehorn, che interpreta Carol, osservare un telefono fisso che squilla. Il testo la esorta a chiamare prima di fornire un numero di telefono: (202) 808-3981. Non è chiaro se Carol decida di rispondere al telefono prima della fine del teaser. Guardalo qui sotto:

Cosa rivela il nuovo teaser di Pluribus sulla serie fantascientifica

L’ultimo teaser esorta Carol a chiamare il numero che appare nel video, ma l’ex membro del cast di Better Call Saul non è sicura se rispondere al telefono che squilla. Chiamando il numero nella vita reale, tuttavia, Carol riceve un messaggio da qualcuno all’altro capo del filo. La trascrizione della chiamata recita:

Ciao Carol. Siamo così felici che tu abbia chiamato. Non vediamo l’ora che ti unisca a noi. Digita 0 e ti ricontatteremo tramite SMS.

Componendo il numero 0 si riceve un messaggio di testo indirizzato a Carol, che dice che lei “[ha] potere decisionale”. Rispondendo “SÌ” ci si iscrive per ricevere aggiornamenti sullo show, con il mittente che dice “vogliamo solo renderti felice”. Anche se questo non offre molte informazioni sulla serie TV di fantascienza, riflette il dilemma della felicità accennato nella descrizione dello show.

Sebbene ci sia ancora molto mistero su cosa tratti effettivamente la serie, sembra che un’organizzazione stia cercando di entrare in contatto con Carol, forse per reclutarla per qualcosa. Data la falsa cordialità dall’altra parte del telefono, sembra che potrebbero essere coinvolti in qualunque cosa stia combattendo Carol. Il significato rimane poco chiaro.