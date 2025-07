L’MCU ha ufficialmente scelto il nuovo Iron Fist

Il Marvel Cinematic Universe sta per presentare un nuovo Iron Fist, dato che è stato scelto un altro attore per interpretare l’eroe nella serie. Anche se non ci sono altri film Marvel in programma per il 2025, la serie ha ancora diverse serie TV in uscita per il resto dell’anno.

Dopo l’uscita di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, l’MCU tornerà nel mondo dell’animazione con Eyes of Wakanda, che debutterà il 1° agosto su Disney+. Uno dei personaggi inclusi in Eyes of Wakanda è un nuovo Iron Fist, con la serie che fungerà da prequel.

Sebbene i dettagli sul nuovo Iron Fist siano ancora limitati, l’attore è stato finalmente rivelato. Jona Xiao ha rivelato sulla sua pagina Instagram ufficiale che darà la voce al personaggio in Eyes of Wakanda. Ecco il suo annuncio completo:

Nel suo video, Xiao ha dichiarato: “Sono entusiasta di rivelare che interpreterò la prima Iron Fist femminile dell’MCU! Non perdetevi ‘Eyes of Wakanda’ della Marvel, in uscita su Disney+ il 1° agosto!” Eyes of Wakanda sarà composto da quattro episodi ed è stato sviluppato dal regista di Black Panther e Black Panther: Wakanda Forever, Ryan Coogler.

Cosa significa per il MCU il casting di Jona Xiao nel ruolo di Iron Fist

Al momento della pubblicazione di questo articolo, non è noto il nome del personaggio interpretato da Xiao. Non è chiaro se la serie creerà un nuovo Iron Fist o se utilizzerà un personaggio dei fumetti. Il fatto che Eyes of Wakanda presenti una versione femminile dell’eroe dimostra che l’Iron Fist dell’MCU viene onorato dopo che le serie Marvel-Netflix sono diventate canoniche per il franchise.

Sebbene il personaggio di Xiao sia cronologicamente la prima Iron Fist donna, non sarà la prima volta che i fan vedranno una donna esercitare quel potere nell’MCU. Colleen Wing è diventata la successiva utilizzatrice durante la seconda stagione di Iron Fist. Essendo Eyes of Wakanda un prequel, non contraddirà nulla di ciò che riguarda Danny Rand dell’MCU o Colleen, per quel che conta.